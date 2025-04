Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Umberto lasciano: colpo al cuore per i fan

Si avvicina in finale di stagione e i fan del Paradiso delle Signore sono preoccupati. Ecco quando lasciano Adelaide e Umberto.

Stagione fitta e piena di successi anche questa – la nona in totale – per Il Paradiso delle Signore. La soap in onda alle 16 da lunedì a venerdì su Rai 1 ha regolarmente vinto la sfida degli ascolti nel daytime pomeridiano. Il diretto concorrente – Amici 24 – si è visto distanziare sempre di 2-.3 punti percentuali. I dati Auditel parlano chiaro.

In questi mesi di programmazione Il Paradiso delle Signore 9 ha totalizzato costantemente percentuali di ascolto tra il 19 e il 21% di share, con punte record pari a circa 2 milioni di telespettatori. Non è andata male neanche la puntata di venerdì 25 aprile (18,5 % di share e 1 milione 696 mila appassionati), per la quale inizialmente era stata prevista la sospensione.

Il cambio di palinsesto ha costretto a proporre anche durante la festa della Liberazione l’appuntamento con la soap, ma come si può vedere il fisiologico calo degli ascolti dovuto alle distrazioni della festività è stato contenuto. Tutto però finisce e anche Il Paradiso sta per congedarsi dai suoi fan. Ecco da quando non vedremo più Adelaide e Umberto.

Il Paradiso delle Signore: ecco quando lasciano Adelaide e Umberto

La riorganizzazione del palinsesto televisivo delle reti Rai in occasione della morte di papa Francesco ha coinvolto anche Il Paradiso delle Signore facendo slittare il gran finale di stagione. L’ultima puntata della soap doveva andare in onda venerdì 2 maggio, come previsto. La riprogrammazione però ha fatto slittare il finale di stagione al lunedì successivo (5 maggio).

Gli appassionati dovranno dunque fare a meno di Adelaide e Umberto per il periodo estivo. La lunga pausa servirà a registrare il nuovo ciclo di 160 puntate inedite. Il cast di attori sarà impegnato nelle riprese della stagione numero 10 da maggio in avanti. L’appuntamento con i nuovi episodi de Il Paradiso è fissato a metà settembre 2025.

Insomma: niente paura per i fan, soltanto la normale conclusione di stagione per la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, che torneranno a tenere compagnia al loro affezionato pubblico dopo l’estate. Nel frattempo la soap corre velocemente verso un finale che si annuncia scoppiettante e ricco di sorprese. Il grande protagonista di queste ultime puntate si rivelerà Mimmo.

Il giovane poliziotto siciliano salverà Enrico dai pericolosi criminali che lo braccano per impedirgli di testimoniare al processo. L’eroico gesto di Mimmo gli farà guadagnare punti agli occhi di Agata. La figlia di Ciro e Concetto confiderà a Mimmo di aver completamente cambiato giudizio nei suoi confronti. Intanto un fiocco azzurro allieterà il finale di stagione: Elvira darà alla luce il suo bambino. Una grande gioia per lei e Salvo ma anche per tutta la grande famiglia del Paradiso.