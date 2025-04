Sinner, pessime notizie in vista degli Internazionali di Roma: si mette male

Pochi giorni, ormai meno di una settimana, e il numero uno al mondo Jannik Sinner tornerà in campo. Il fenomeno azzurro è fermo da circa 3 mesi dopo il patteggiamento per il caso Clostebol ma è riuscito a mantenere la vetta, anche grazie ai risultati piuttosto deludente da parte dei rivali Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. E ora i tifosi non vedono l’ora di rivederlo.

Jannik Sinner tornerà in campo davanti al suo pubblico, è previsto il pubblico delle migliori occasioni a Roma agli Internazionali d’Italia, torneo che Sinner non ha mai vinto e dove a dire il vero non ha mai fatto bene ma in molti sperano possa essere l’occasione di vederlo vincere per la prima volta e questa sarà la sua prima da numero uno al mondo.

Se i tifosi sono ottimisti questo non vale per gli addetti ai lavori e c’è curiosità su come Jannik reagirà a questo anomalo periodo di pausa e se potrà essere subito competitivo o meno, Sinner è molto atteso ma c’è chi è pessimista e tra questi c’è anche l’ex tennista americano, l’ex numero uno al mondo Andy Roddick. Il campione a stelle e strisce ha rilasciato dichiarazioni che faranno molto discutere.

Roddick è netto su Jannik Sinner: le parole non lasciano dubbi

Parlando ai microfoni di Tennis Channel Roddick ha commentato le possibilità di Sinner a Roma ed ha avuto un giudizio piuttosto chiaro a riguardo: “Non sono preoccupato per lui a lungo termine ma se parliamo solo delle gare che disputerà a Roma beh la situazione è diversa” e Roddick ha proseguito spiegando:

“Avrà sicuramente un pò di nervosismo a Roma davanti al pubblico di casa e lo scorso anno non ha potuto neanche giocare. Non gioca da tempo e credo che sicuramente ci sarà un pò di tensione” con Roddick che ha fatto intuire che non considera affatto Sinner come uno dei favoriti per il torneo italiano. Diversa invece la situazione per il futuro e anche quindi per i prossimi tornei su terra:

“La terra non credo sarà mai la sua superficie migliore, sul cemento è dominante. Però allo stesso tempo nel 2024 è stato ad un set dal battere Carlos Alcaraz al Roland Garros e questo dimostra che sarà competitivo”. Insomma i tifosi di Jannik Sinner sorridono a metà per le parole di Roddick che ha voluto sentenziare sul campione azzurro.