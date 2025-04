Avviso Inps, accredito su Iban di quasi 1000 euro a maggio: chi ne ha diritto

Arriva un’ottima notizia per le famiglie italiane. Il governo di recente ha annunciato che dal 1° maggio arriveranno quasi mille euro sul conto degli aventi diritto. Si tratta di un nuovo bonus erogato dall’INPS. Una vera e propria manna dal cielo in un momento di difficoltà economiche come quello che stiamo attraversando.

Il carovita morde da tempo i bilanci familiari. Tra i rincari in bolletta e aumenti nel carrello della spesa c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una recente indagine dell’ufficio studi di Mediobanca ha mostrato che gli incrementi dei costi della grande distribuzione negli ultimi anni sono stati di fatto tutti trasferiti sui consumatori.

Il fatturato della Gdo (grande distribuzione organizzata) è aumentato del 3% nel 2024 (il triplo dell’inflazione complessiva) arrivando a sfiorare i 113 miliardi di euro, con un margine di guadagno ai massimi dal 2019. Insomma: piove sul bagnato e perciò i quasi mille euro del governo in arrivo a maggio rappresentano una boccata d’aria per i beneficiari.

INPS, a maggio arriva sul conto un accredito di quasi 1000 euro: a chi spetta

È in arrivo il bonus 1° maggio, una indennità che fa parte del Decreto Anziani del 15 marzo 2024. Il contributo è pensato per sostenere chi versa in condizioni economiche svantaggiate, specialmente coloro che non sono autosufficienti. Il bonus può contare su un fondo annuale di 250 milioni (500 milioni per il biennio previsto).

L’agevolazione è destinata agli over 80 con gravissime situazioni economiche e assistenziali. Per accedere al bonus è necessario soddisfare alcuni requisiti. Primo fra tutti quello anagrafico: i beneficiari devono avere più di ottant’anni. C’è poi il requisito reddituale-patrimoniale: un ISEE non superiore a 6 mila euro annui. Infine occorre che il richiedente sia titolare di un’indennità di accompagnamento (deve essere una commissione medico-legale dell’INPS a certificare la situazione di bisogno assistenziale grave).

Il bonus sarà erogato a una platea di 25.000 persone e ammonta a 850 euro, non soggetti a tassazione. Il bonus 1° maggio può essere cumulato con l’indennità di accompagnamento (pari a 531,76 euro al mese). In totale dunque i beneficiari arriveranno a percepire 1.381,76 euro mensili.

Per ottenere il bonus bisognerà caricare la documentazione necessaria (DSU aggiornata e certificazione del bisogno assistenziale rilasciata dalla commissione medico-legale dell’INPS) nella sezione “Decreto Anziani – Prestazione Universale” presente sul sito ufficiale dell’INPS.

Una volta raccolta e caricata la documentazione richiesta sarà possibile inviare la domanda per avere il bonus 1° maggio, un aiuto concreto per gli anziani che si trovano in gravi difficoltà non soltanto sul piano economico.