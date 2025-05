La patente in Italia si prende a 18 anni, ma non ovunque è così: come cambiano le cose all’estero?

La patente in Italia si prende all’età di 18 anni, ma non è così ovunque. Scopriamo come questo particolare cambia paese per paese nel mondo.

Come per tutte le cose se si va all’estero ci sono delle differenze, oggi cerchiamo di scoprirle con voi.

Per prendere la licenza di guida nel nostro paese devono essere rispettati diversi requisiti. Per prima cosa si devono essere compiuti 18 anni d’età, con residenza nel paese e certificato di un medico per l’idoneità psico-fisica.

C’è inoltre la necessità di avere una documentazione precisa. Per prima cosa si deve avere un documento d’identità in corso di validità, il codice fiscale, delle fototessere e la ricevuta del pagamento delle tasse per la stessa. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si devono considerare 26,40 euro di iscrizione alla Motorizzazione, 16 di diritti per l’esame teorico e altrettanti per quello pratico, un totale di 58.40 euro.

Ci sono anche degli obblighi legati all’istruzione dell’esaminato che deve aver concluso un ciclo di almeno 6 ore di guida con istruttore abilitato. Se si è privatista, inoltre, sarà necessario pagare per utilizzare un veicolo con doppi comandi durante gli esami. Tutto questo evitando errori anche banali come quelli di chi prende pesanti multe anche da fermo.

Cosa cambia negli altri paesi in Europa?

Ma come cambiano le cose negli altri paesi in Europa per quanto riguarda la patente di guida? Partiamo dall’età, pressoché ovunque si parla dell’obbligo di raggiungere la maggiore età, eccezion fatta per quanto riguarda la Francia dove a 17 anni si può già iniziare l’esercitazione con guida accompagnata e in Inghilterra dove addirittura si prende proprio a un anno prima della consona maggiore età.

Anche i costi sono decisamente differenti tra un paese e l’altro con il massimo che si paga proprio nel Regno Unito dove si parla di una cifra tra i 1400 e i 1700 euro totali per arrivare alla licenza di guida. Il costo più basso invece ci arriva dalla Polonia dove si paga tra i 300 e i 500 euro.

In tutti i paesi si deve sostenere prima un esame teorico e poi successivamente uno pratico al fine di ottenere la licenza in questione. Interessante è sempre il caso del Regno Unito dove invece si parla oltre che del test a risposta multipla anche uno studio di quella che è la percezione del pericolo. Senza parlare poi dell’assicurazione che da noi per i giovani è altissima.

I dati legati all’America, non solo Stati Uniti

Cambiamo continente per vedere che qui ci sono molte differenze per quanto riguarda la patente. Negli Stati Uniti, come tanti già sanno, l’età minima per prendere la patente sono i 16 anni con la situazione che varia di Stato in Stato. Il costo anche varia in base a dove ci troviamo.

Si sale invece ai 18 anni nei seguenti paesi Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù, Venezuela, Ecuador e Bolivia. Mentre si parla di 16 anni anche in Colombia in caso di veicoli leggeri.

Per quanto riguarda invece i costi possiamo assistere a una vera rivoluzione rispetto all’Europa con una forbice decisamente più bassa che addirittura in Colombia si muove tra i 3 e i 50 euro. Anche negli Stati Uniti, paese per antonomasia del consumismo, il costo della licenza è tra 40 e 90.

Cosa accade in Asia?

Spostiamoci di nuovo di continente per parlare di quello che accade in Asia, una porzione di terreno molto differente rispetto alla nostra e dove ci sono delle variazioni evidenti. Di media la patente si prende un po’ ovunque a 18 anni (Giappone, Cina, India, Indonesia, Singapore, Vietnam e molti altri paesi), tra le eccezioni c’è la Malesia dove la si può prendere a 17.

Anche qui il costo è molto più basso rispetto all’Europa, per esempio in Thailandia si muove tra i 5 e i 13 euro così come in India. Ci sono però due paesi dove la cifra sale considerevolmente superando anche la nostra, in Giappone la forbice è tra 1400 e 2000 euro.

Interessante è il caso della Corea del Sud dove l’esame si può sostenere anche in inglese, cinese e vietnamita.

Chiudiamo con l’Africa

Chiudiamo questo nostro specchietto sulle patenti nel mondo con l’Africa dove ci sono delle differenze sostanziali rispetto al resto del mondo. Pressoché ovunque qui si deve aspettare il compimento dei 18 anni per prendere la patente.

Per i costi ci sono delle varianti interessanti con l’Egitto che è il paese che si distingue al ribasso, si parla di appena 1.50 euro. Risulta particolare però la durata che in alcuni paesi è molto breve, basti considerare che per esempio proprio in Egitto si arriva a una durata tra 1 e 3 anni.

Sono diverse le cose interessanti con il Marocco che obbliga alla conversione dopo sei mesi, mentre in Sudafrica i costi sono variabili addirittura per provincia. In Nigeria, poi, si parla di processo online tramite FRSC per arrivare al conseguimento della licenza di guida.