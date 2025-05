Gli specchi piccoli nel bagno hanno le ore contate: arriva un nuovo elemento che illumina e ingrandisce

Lo specchio nel bagno è uno di quegli elementi che di certo non può mai mancare. Non solo permette di rendere visivamente gli ambienti più grandi e luminosi, ma aiuta anche ad avere una visione completa del nostro aspetto, ideale quindi quando ci pettiniamo o quando ci si dovrò truccare. C’è poi anche il fattore estetico, in quanto uno specchio messo al posto giusto, completa l’ambiente rendendolo più armonioso.

Ovviamente, fino ad ora, le dimensioni dello specchio e il suo stile, venivano scelti in base allo spazio a disposizione, ma soprattutto seguendo la stessa linea che si è adottata già per il resto dell’arredamento della casa. Oggi però le cose stanno cambiando, anche gli interior designer stanno proponendo un nuovo elemento pronto a cambiare per sempre lo stile del bagno.

Addio al classico specchio piccolo in bagno: ora è questo l’elemento da aggiungere

Esattamente come per gli altri ambienti, anche per il bagno ogni elemento messo al suo interno dovrà rispettare quella che è un po’ la moda del momento. Proprio per questo, ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il classico specchio piccolo e spoglio. Infatti, secondo gli interiori designer c’è un nuovo elemento da aggiungere subito e che farà la differenza.

Ma nello specifico quale sarebbe questo nuovo elemento da aggiungere? Ebbene, se fino ad ora siamo stati abituati a vedere specchi piccoli ed anonimi, la nuova tendenza predilige specchi grandi con cornici e con illuminazione integrata. Un cambiamento radicale, che tende a valorizzare dimensioni completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati oggi, ma che porteranno un tocco in più al bagno.

Infatti, i vantaggi di avere uno specchio grande nel bagno sono diversi. In primo luogo ci sarà un’illuminazione diversa, grazie ad una superficie riflettente molto più ampi. In secondo luogo, anche gli spazi sembreranno molto più grandi, sfruttando proprio la capacità dello specchio di donare profondità e ampiezza. Inoltre, un’illuminazione integrata permette di avere una visione, anche del viso, completamente diversa. In questo modo, anche durante la fase del make-up si potrà essere molto più precisi, evitando sbavature. Quindi, non resta che adattarsi al cambiamento e optare per questa nuova tipologia di specchi, scegliendo quello che più si adatta al proprio stile.