Meteo, drastico cambiamento da questo giorno: serviranno di nuovo i piumini

In questi ultimi giorni abbiamo vissuto una sorta di anticipo d’estate, con temperature elevate che hanno spinto molti a passare in modalità estiva, accantonando piumini e giacche più pesanti. Ma dalla prossima settimana le cose potrebbero cambiare. E non poco: potrebbe toccarci dover tirare di nuovo fuori i piumini.

La Penisola infatti sta attraversando una fase meteorologica stabile e soleggiata. Le condizioni atmosferiche ancora per qualche giorno richiameranno senza ombra di dubbio quelle tipiche dell’estate. Un potente anticiclone di origine africana porterà anche nei prossimi giorni un significativo miglioramento del quadro meteorologico su tutta Italia.

Il tutto si tradurrà in temperature decisamente in crescita e cieli tersi. Presto però l’anticiclone africano sarà costretto a battere in ritirata. E questo a partire dalle regioni settentrionali. Ecco quando ci sarà la svolta meteo, con un drastico cambiamento delle temperature.

Meteo, possibile un brusco cambiamento in arrivo dalla prossima settimana

La fase di stabilizzazione atmosferica dovrebbe durare almeno fino al 4 maggio, spiegano gli esperti di Meteogiornale.it. In questo modo sarebbe assicurato per il ponte del primo maggio il bel tempo sulla maggior parte dello Stivale. L’arrivo di una corrente di aria calda di provenienza sub-tropicale produrrà un significativo rialzo termico.

In particolare nella seconda parte della settimana in valori raggiungeranno temperature tipiche della tarda primavera o perfino di inizio estate. In generale i valori oscilleranno tra i 24 e i 28 °C. Tuttavia nelle zone interne e lungo i settori tirrenici potremmo arrivare a toccare picchi vicini ai 29-30 gradi. Una vera e propria estate anticipata, insomma, ideale per una giornata all’aperto, per gite e escursioni.

Dall’inizio della prossima settimana questo quadrò però cambierà radicalmente. Una volta archiviato il ponte festivo questa tendenza al miglioramento delle condizioni meteo si invertirà. Stando alle previsioni il fronte dell’alta pressione dovrebbe cominciare a rompersi dal 5 maggio in poi. A propiziare la rottura potrebbero essere correnti più fresche e instabili provenienti dall’Atlantico.

Se un simile scenario dovesse essere confermato, potremmo assistere al ritorno di precipitazioni e temporali, concentrati inizialmente nelle regioni del Nord. Gli esperti tuttavia precisano che si tratta ancora di ipotesi da considerare con cautela, anche se da seguire con estrema attenzione. Dopo diversi giorni di caldo anomalo, l’arrivo di masse d’aria più fredde potrebbe portare a intensi contrasti termici.

Con l’ingresso di queste correnti di aria più fresca potrebbero insomma crearsi le condizioni per lo sviluppo dei primi forti temporali stagionali. Non si può escludere dunque la possibilità che si formino fenomeni meteorologici di particolare intensità (supercelle temporalesche, grandinate, forti raffiche di vento).