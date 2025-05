Con 55 milioni l’Inter chiude tutto: doppio colpo Champions dal Real

L’Inter ha interrotto la striscia di tre ko di fila nel momento più importante strappando un clamoroso pareggio per 3-3 in terra catalana contro il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.

Una partita che potrà dare una carica importante alla truppa di Inzaghi in vista di un finale in cui ci sarà bisogno di produrre il massimo sforzo per cercare di arrivare fino in fondo sia in campionato che in ambito europeo. Nel post partita in conferenza stampa lo stesso allenatore ha ammesso: “Ho una squadra di giocatori fantastici. Siamo venuti a giocare in questo modo contro questa squadra. Ci deve rendere orgogliosi e c’è anche un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio, poi il 3-2, il 4-3 annullato. Potevamo anche vincerla contro una squadra che ha un giocatore difficile da marcare”.

Inzaghi ha quindi aggiunto: “Una semifinale così è motivo di grande orgoglio. Faccio un plauso ai miei ragazzi che sono stati encomiabili”. Grandi elogi quindi alla sua squadra da parte dell’allenatore piacentino che ora dovrà essere bravo a gestire il doppio impegno già a partire dalla prossima gara di Serie A.

Al termine di questa lunga cavalcata ci sarà quindi tempo e modo di parlare di calciomercato, con Marotta e soci intenzionati a potenziare l’organico nel miglior modo possibile. In questo quadro per l’Inter del futuro spuntano anche due nomi provenienti dall’altra grande di Spagna: il Real Madrid.

Calciomercato Inter, occhi sul Real Madrid: spunta il doppio colpo

L’Inter ha iniziato a muoversi in vista del mercato estivo e tra i suoi obiettivi principali ci sarebbero anche due giocatori del Real Madrid in cerca di un ruolo più importante.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ si tratterebbe di Dani Ceballos e Arda Guler. Il club meneghino dal canto suo vorrebbe inserire in rosa elementi di qualità e potenzialità per alzare la cifra tecnica, e le due stelline del Real potrebbero fare al caso di Inzaghi. Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo si tratta di una semplice alternativa nelle gerarchie di Ancelotti, che ha provato a dare il suo contributo quando chiamato in causa.

Da Guler invece ci si attendeva di più visto l’enorme potenziale, fermo restando che con 4 gol e 8 assist in 37 apparizioni totali ha fatto comunque vedere parte del suo grande valore.

Entrambi potrebbero però desiderare una situazione più stabile nella quale potersi esaltare. Il contesto Inter potrebbe essere quello giusto, e con circa 55/60 milioni totali Marotta potrebbe anche provare a piazzare il doppio colpo.