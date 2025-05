Lo stanno acquistando tutti da Lidl: costa pochi euro e ti cambia completamente la vita

Un tempo Lidl, l’azienda fondata nel 1932 da Josef Schwarz con la formula distributiva del discount, forniva essenzialmente generi alimentari e bevande. I tempi però cambiano e adesso da Lidl troviamo un po’ di tutto: dagli articoli per l’igiene personale ai prodotti per la casa, anche attrezzi e piccolo elettrodomestici.

Prezzi competitivi e buona qualità: è il marchio di fabbrica di Lidl, dove non mancano peraltro le classiche offerte di prodotti giusti al momento giusto. Anche questa promozione non fa eccezione. Stavolta parliamo di un oggetto dal costo relativamente modesto in grado di dare una svolta con pochi euro, un vero e proprio alleato a nostra disposizione.

Chi ama il bricolage e cavarsela da solo cimentandosi in tanti piccoli lavoretti giornalieri in casa non potrà che apprezzare questo prodotto che con una spesa contenuta risolverà un bel po’ dei problemi che spesso si presentano nella quotidianità.

Lidl, l’offerta che al costo di pochi euro può dare una svolta in casa

Chi è alla ricerca di un trapano avvitatore in grado di abbinare efficacia e convenienza troverà sicuramente molto interessante l’offerta di Lidl, che mette in vendita il trapano avvitatore ricaricabile Parkside a un prezzo davvero risicato: 30 euro per un attrezzo che si rivelerà sicuramente un prezioso aiuto nelle faccende domestiche.

Grandi funzionalità per questo trapano avvitatore dotato di una batteria agli ioni di litio da 20 V (2 Ah), compresa nella confezione insieme al caricabatterie e a un doppio bit PH2 e PZ2. Ma non finisce qui: la coppia massima di 35 Nm, con 21 livelli regolabili e un’opzione aggiuntiva per forare, rendono il trapano Lidl ideale per avvitare su legno, plastica e metallo leggero.

Il trapano avvitatore ricaricabile Parkside si adatta a diversi tipi di lavorazione, grazie alla possibilità di regolare fino a 500 al minuto il numero dei giri. Il resto lo fa l’apertura del mandrino (da 0,8 a 10 mm) che consente di utilizzare punte di diverse dimensioni, ampliandone significativamente le applicazioni. Inoltre c’è luce LED integrata, ottima per illuminare la zona di lavoro (specialmente quando è poco illuminato o gli angoli sono stretti).

A rendere più semplice e veloce il cambio degli accessori, anche usando una mano sola, c’è poi il bloccaggio automatico del mandrino (chiamato Spindle lock). In sostanza grazie a questo pratico trapano avvitatore potremo montare in pochi minuti – e senza dannarci l’anima – un mobile, ma anche forare una parete sottile, fissare una mensola, sostituire una vite allentata. E tutto questo impiegando un attrezzo leggero e in grado di ricaricarsi rapidamente.