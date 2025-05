Il Paradiso delle Signore anticipazioni: addio all’amato protagonista, non tornerà più

Il finale di stagione si avvicina sempre di più ma Il Paradiso delle Signore non sembra saperne di voler “atterrare”. Tutto al contrario, la soap di Rai 1 continua a volare alto negli ascolti. I dati di mercoledì 30 aprile la dicono lunga: la serie ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati attestandosi al 23% di share con 1 milione 719 mila spettatori incollati alla tv.

Lunedì prossimo (5 maggio) andrà in onda l’ultima puntata della fortunata fiction di casa Rai. Ma Il Paradiso non si fermerà di certo. Mentre ancora è in fase di svolgimento l’attuale stagione il cartello dei lavori in corso per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore è già stato predisposto da tempo. Appuntamento a metà settembre nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per stendere i copioni e le trame dei prossimi episodi. Grande spazio, stando alle indiscrezioni, sarà dato alle vicende di alcuni dei personaggi iconici del Paradiso. Non mancheranno naturalmente le novità, in entrata e in uscita. Uno degli storici protagonisti della serie non tornerà più. Gli spettatori dovranno dire addio a questo personaggio.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: uno storico personaggio non tornerà più

Dopo la scomparsa di Pietro Genuardi la figura di Armando Ferraris, storico capo magazziniere del Paradiso delle Signore, non ci sarà più. Nessun attore sostituirà Genuardi nel ruolo di Armando. L’attore si è spento, a soli 62 anni, a marzo 2025 presso il policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da mesi a causa della leucemia.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile anche tra i colleghi della soap e il pubblico. Secondo quanto trapelato, gli sceneggiatori starebbero valutando il modo per far uscire definitivamente di scena il personaggio dalle trame della soap. Del resto sarebbe arduo – per non dire impossibile – dare un nuovo volto a uno dei personaggi più amati della serie, il responsabile del magazzino del Paradiso interpretato magistralmente da Genuardi che ha reso Armando Ferraris una figura straordinariamente paterna, debordante di umanità.

Armando manca moltissimo a tutti, ma non è in alcun modo sostituibile. Tra le conferme della prossima stagione ci sarà invece Rita Marengo. La ex Venere del Paradiso, interpretata da Chiara Dell’Omodarme, è finita al centro di una intricata spy story. Tancredi di Sant’Erasmo, sempre più “gollumizzato” e desideroso di distruggere il grande magazzino rivale, l’ha reclutata per fare da talpa al Paradiso delle Signore.

Rita ha svolto alla perfezione il suo compito passando alla GMM i bozzetti del nuovo abito di Botteri permettendo a Giulia Furlan di replicarlo e bruciare così la concorrenza. Marcello però ha mangiato la foglia e nelle puntate finali di questa stagione Tancredi potrebbe passare guai seri. Le riprese de Il Paradiso delle Signore 10 avranno inizio entro metà maggio presso gli studi Videa di Roma.