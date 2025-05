Re Carlo, drammatica confessione poco fa: sudditi impietriti

Per parafrasare una nota telenovela messicana trasmessa nel nostro Paese negli anni Ottanta potremmo dire che anche i Royals piangono. Non basta avere del sangue blu che scorre nelle vene per essere esentati d’ufficio dai “problemi maledetti” che affliggono la vita di tutti i comuni mortali. I quarti di nobiltà aiutano, ma non sono garanzia di vita serena.

Anzi, le vicissitudini dei Reali britannici, soprattutto quelle degli ultimi anni, fanno pensare che casa Windsor abbia suppergiù – su una scala diversa, naturalmente – gli stessi problemi di tutte le famiglie del mondo. Liti, drammi familiari, lacerazioni, malattie, separazioni, tradimenti e via dicendo. Insomma: un campionario ben noto di complicazioni.

Re Carlo ne sa qualcosa. Non si può dire che ultimamente siano mancati i problemi nella vita del monarca britannico, tra lo strappo di Harry e Meghan – che ha creato una frattura ancora oggi difficile da ricomporre – e il cancro che lo ha colpito praticamente nello stesso momento in cui anche Kate ha scoperto di essere malata. Adesso una confessione che riguarda il sovrano inglese ha lasciato impietriti i sudditi.

Carlo III, una confessione a cuore aperto colpisce i sudditi

Erano più di due anni che Harry non proferiva parola in pubblico sullo stato dei suoi rapporti con la Royal Family. In un’intervista esclusiva alla BBC il principe ha rotto il silenzio. Ma soprattutto ha manifestato l’intenzione di ricucire i rapporti con Carlo III e con il fratello William, erede al trono d’Inghilterra. Le parole del duca di Sussex sono arrivate il 2 maggio e la scelta della data non è casuale.

Proprio venerdì 2 maggio 2025 la Corte d’Appello di Londra ha rigettato la causa aperta dal duca di Sussex per riavere la scorta per sé e la famiglia nel Regno Unito. È la seconda sconfitta per Harry da quando nel 2020 il principe ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan e ai figli Archie e Lilibet.

Dopo la sconfitta in appello, un Harry piuttosto amareggiato si è sfogato ai microfoni della BBC dicendosi «molto deluso dal Regno Unito». «Al momento», ha spiegato il figlio di Carlo III, «non riesco a immaginare un mondo in cui potrei riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito». Oltre alla delusione, il 40enne ha ammesso però di volersi riconciliare col padre e il fratello (pur senza nominarli).

«Ci sono stati tanti disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia. Vorrei davvero una riconciliazione con la mia famiglia. Non ha senso continuare a combattere, la vita è preziosa», ha detto Harry. A BBC News il principe ha rivelato che Re Carlo da tempo non vuole parlargli «a causa di questa faccenda della sicurezza».

Il Duca di Sussex tuttavia si è detto preoccupato per le condizioni di salute del genitore offrendo quello che ha tutte le parvenze di un ramoscello d’ulivo. «Non voglio più combattere, non so quanto tempo gli resta», ha detto Harry riferendosi alla malattia del padre.