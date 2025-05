Via libera per il colpo Kean: trovata la sua prossima squadra

Quella che sta per volgere al termine è certamente la stagione del grande rilancio di Moise Kean, che dopo un periodo buio alla Juventus ha trovato nella Fiorentina il suo posto ideale.

In viola l’attaccante della Nazionale ha messo insieme numeri importanti dal punto di vista realizzativo, ritrovando una continuità e soprattutto una fiducia quasi mai riscontrata in carriera. Finora il classe 2000 ha messo a referto 23 gol totali con la maglia dei gigliati, 17 dei quali in campionato dove è alle spalle del solo Retegui nella classifica marcatori della Serie A.

La fiducia ritrovata da parte di Kean va però anche al di là dei numeri. Il rendimento dell’attaccante si misura sotto tanti punti di vista, ed appare evidente come sia stato capace di riprendere in mano nel modo migliore possibile una carriera che al termine dell’attuale annata potrebbe persino già portarlo altrove.

Kean infatti grazie al valore espresso in campo ha già attirato su di se le mire di diversi club, sia in Italia che all’estero. In Serie A l’ex juventino sarebbe finito nel mirino del Milan, ma soprattutto del Napoli che dovrà valutare il futuro del reparto avanzato alla luce anche dell’età di Lukaku.

Allo stesso tempo Kean potrebbe essere un rimpianto per la stessa Juve come evidenziato da Vittorio Cecchi Gori che a ‘Radio Firenze’ ha sottolineato: “A me è sempre piaciuto Kean, l’avrei preso già prima. Mi meraviglio infatti della Juventus, si vedeva lontano un miglio che sarebbe esploso. Moise oggi è forse il miglior centravanti che abbiamo in Italia. I giocatori vanno anche accontentati, Kean è un calciatore nato alla Juventus ma va tenuto a tutti i costi, non lo ritrova mica un altro attaccante così la Fiorentina”.

Calciomercato, Kean obiettivo dell’Atletico Madrid: Simeone ci prova

Al netto della volontà della viola di trattenere Kean vanno però registrate le sirene di altri club su di lui.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ la stagione brillante dell’attaccante italiano sarebbe finita nelle mire dell’Atletico Madrid che già in passato lo aveva seguito.

Dal Metropolitano vedono in Kean una vera opzione per rinforzare l’attacco, che potrebbe subire cambiamenti significativi nel prossimo mercato. La dirigenza dei ‘Colchoneros’ apre quindi la strada ad una possibile trattativa per un bomber che porterebbe freschezza atletica e muscolatura ad un reparto che ne avrebbe bisogno. L’Atletico dal canto suo con Simeone potrebbe mettere sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions League.