Nessuno lo sa, ma con l’arrivo del caldo si deve fare questo con il frigo: si risparmia e non si rovina il cibo

Ci stiamo lentamente avvicinando ad una delle stagioni più calde dell’anno. Le temperature man mano inizieranno ad aumentare e quella sensazione di afa tornerà a farsi sentire. Anche in casa gli ambienti diventeranno roventi e bisognerà quindi prestare le dovute attenzioni affinché possano rimanere confortevoli per chi li vive. Ma non solo, perché anche alcuni elettrodomestici patiranno il caldo e in particolare il frigorifero.

Il frigorifero, che tutti conosciamo benissimo, ci permette di mantenere bevande e cibi freschi molto più a lungo del normale, mantenendo inalterati sapore, consistenza e proprietà. Ovviamente, per poter funzionare in modo corretto, è importante che la sua temperatura interna sia adeguata a quella esterna, infatti, soltanto così il motore non andrà sotto sforzo e permetterà una giusta conservazione degli alimenti.

È questo il gesto importante da fare con il frigo ora che arriva il caldo

Tuttavia, affinché realmente il frigo possa avere un corretto funzionamento, con l’arrivo del caldo c’è un dettaglio che in molti sottovalutano e che può rischiare anche di far andare a male tutti i cibi conservati in questo elettrodomestico. Ciò che quasi tutti trascurano è proprio la temperatura interna del frigo lasciando sempre la stessa indipendentemente dalla stagione. Un errore clamoroso e che può costare davvero caro.

Regolare la temperatura del frigo in estate è particolarmente importante per diversi motivi legati alla sicurezza alimentare e all’efficienza energetica. Infatti, quando fa caldo, il frigo deve lavorare di più per mantenere gli alimenti freddi. Se la temperatura interna non è sufficientemente bassa, il cibo può deteriorarsi più rapidamente, favorendo così anche la formazione di germi e batteri potenzialmente pericolosi per la salute.

Inoltre, se la temperatura è regolata correttamente, il frigo lavora in modo più efficiente, evitando sforzi eccessivi che aumentano i consumi e l’usura del motore. Quindi, con l’arrivo del caldo, la prima cosa da fare è individuare il termostato interno, che può essere facilmente raggiunto e impostare i gradi giusti. Ma qual è quindi la temperatura ideale da tenere in estate? In estate, la temperatura ideale del frigorifero dovrebbe essere impostata tra 1 °C e 4 °C, con un valore ottimale attorno ai 3 °C. Se invece la rotellina porta dei numeri da 1 a 5, dove 5 sta per una temperatura più fredda, si dovrà tenere tra i 3 e i 4. In questo modo non si correrà alcun rischio e gli alimenti saranno sempre ben conservati.