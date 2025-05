Spugna e panni in microfibra, non li getto più via: uso questo trucco per averli sempre puliti ed igienizzati

Con i consigli dell'esperto spugna e panni in microfibra saranno finalmente igienizzati in modo corretto: addio allo sporco e anche a quei terribili cattivi odori.

Quando si tratta di faccende domestiche, sono tantissimi gli ‘strumenti’ che andremo ad usare per svolgere i più svariati compiti. Spugne e panni in microfibra, ad esempio, in casa non possono mai mancare. Sono dei validissimi alleati, che ci aiuteranno ad agire a fondo sullo sporco e a rimuoverlo senza particolari difficoltà. Le spugne, in particolare, sono fondamentali in cucina, soprattutto per la lavare piatti e stoviglie.

Anche i panni in microfibra sono piuttosto utili in casa, non solo eliminano lo sporco, ma sono perfetti per asciugare alla perfezione le superfici, senza lasciare aloni e pelucchi. Ovviamente, per rendere questi due oggetti davvero efficaci e per non correre alcun rischio, sarà importantissimi che spugna e panni in microfibra siano sempre ben puliti ed igienizzati.

Come igienizzare a fondo spugna e panni in microfibra in poche mosse

Uno degli errori più comuni che facciamo, è quello di pensare che una semplice passata sotto il getto di acqua corrente sia sufficiente per eliminare lo sporco dalle spugne e dai panni in microfibra. In realtà non è affatto così anzi, è un gesto che potrebbe anche portare alla formazione di contaminazioni incrociate. Per igienizzare a fondo questi due oggetti, esiste un rimedio molto efficace e che farà torna spugna e panni in microfibra come nuovi.

Più si tenderà a trascurare la pulizia di spugne e panni in microfibra e più sarà probabile che si inizino a formare tutti quei cattivi odori davvero poco gradevoli, che poi verranno ‘trasmessi’ per contatto su tutte le superfici su cui andremo ad usarli. Quindi, per evitare questo, ma soprattutto per debellare anche la possibile formazione di germi e batteri, è questo il rimedio da provare.

La prima cosa da fare è prendere una bacinella e sistemare al suo interno le spugne e i panni da igienizzare. A questo punto si andranno ad aggiungere un paio di tappini di candeggina delicata e già qui si inizierà a vedere la reazione che avrà sullo sporco. Una volta fatto, questo, si andrà a ricoprire tutto con dell’acqua bella calda. Mescolare con il manico di un cucchiaio per permettere alla candeggina di agire in profondità. A questo punto si lascerà tutto in ammollo per una mezz’oretta. Dopodiché si svuoterà la bacinella e si sciacquerà il tutto. Ed ecco che anche al tatto spugna e panni in microfibra saranno come nuovi, puliti ed igienizzati a fondo.