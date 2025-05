Per gli interior designer non ci sono dubbi: sono queste le ultime tendenze da mettere subito in casa

Gli interiori designer non hanno dubbi, le ultime tendenze per la casa sono queste qua: idee da copiare per avere una casa sempre stilosa e alla moda.

Ogni anno che passa ci sono sempre nuove idee e nuove tendenze che abbracciano un po’ i diversi settori. In primis c’è ovviamente quello della moda, che verrà condizionata dagli stili che si vedono in passerella e che poi arriveranno direttamente nei negozi. C’è poi il settore dell’interior designer, le cui tendenze andranno a condizionare quelli che poi saranno gli arredi e i vari complementi che metteremo in casa.

Nonostante il 2025 sia iniziato ormai da qualche mese, le novità non smettono mai di arrivare e nello specifico, ci sono ancora nuove tendenze, che a breve andranno a dominare le nostre case. Si tratta di stili ed elementi da aggiungere nei vari ambienti e che permetteranno di ottenere una casa sicuramente funzionale, ma anche alla moda.

Ecco quali sono le ultime tendenze da mettere in casa secondo gli interior designer

E chi se non gli interior designer, possono esserci d’aiuto in questo settore? Essendo sempre informati, aggiornati e al passo con i tempo, sapranno indicare esattamente qual è quell’elemento e quello stile che proprio non può mancare in casa. E per questo 2025 le idee sono abbastanza chiare. Il cambiamento è ormai in arrivo e non resta che scoprire di cosa si tratta.

La prima novità riguarda proprio i materiali, ormai sempre più ecologici e sostenibili. Una scelta che sta lentamente convincendo e conquistando tutti, sostituendo tutto ciò che di artificiale abbiamo avuto fino ad ora in casa. Legno riciclato, pietra naturale, bambù, lino e cotone organico stanno diventando sempre più popolari, permettendo un approccio più green. Altro aspetto importante, è che le case stanno diventando sempre più minimal e funzionali. Addio quindi a tutti quei fronzoli che occupano solo spazio e prendono polvere.

I colori sono ormai sempre più caldi e terrosi, sostituendo tutte quelle tonalità fredde e prive di personalità che hanno dominato la scena fino a qualche anno fa. Ma la vera novità è che le case sono ormai sempre più smart, a partire dai serramenti, dagli elettrodomestici, fino ad arrivare a tv, pc e impianti luci e audio, tutto può essere gestito con i comandi vocali e tramite applicazioni sul telefono. Il progresso ormai è davvero in una fase avanzata e non resta che adeguarsi, seppur gradualmente, a questa nuova era.