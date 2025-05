Ufficiale, è stato esonerato: salta la panchina a poche giornate dalla fine

La fase cruciale della stagione è ormai arrivata con alcuni verdetti che sono stati già emessi e tanti altri ancora in attesa di risoluzione. In Serie A la lotta scudetto tra Napoli ed Inter è all’ordine del giorno così come l’agguerrita battaglia per un posto in Champions che vede ancora parecchie squadre in lizza.

All’estero sono già arrivati alcuni risultati importanti come le vittorie di PSG, Liverpool e Bayern Monaco dei rispettivi campionati. A proposito di Bundesliga, nelle scorse ore è arrivata anche un’altra ufficialità. La panchina di un club tedesco è saltata proprio a due turni dalla fine con la squadra che non è più in lotta per nessun obiettivo.

Caro è costato lo 0-4 incassato per mano del Borussia Dortmund a Ralph Hasenhuttl, allenatore del Wolfsburg che è stato recentemente sollevato dall’incarico. Il club teutonico ha infatti optato per un esonero in coda al campionato in virtù dei disastrosi risultati degli ultimi due mesi.

Il Wolfsburg ha infatti raccolto appena due punti nelle ultime otto partite di campionato, precipitando in classifica e vedendo così sfumare ogni velleità di finire in un piazzamento europeo.

Colpo di scena UFFICIALE: il Wolfsburg esonera Ralph Hasenhuttl

Delusione ed amarezza serpeggia tra i tifosi del Wolfsburg dopo il ko per 4-0 incassato dal Borussia Dortmund nell’ultimo fine settimana, che ha segnato anche la fine dell’avventura di Hasenhuttl sulla panchina dei ‘Lupi’.

Il club biancoverde ha infatti diramato una nota ufficiale che recita: “Il periodo di Ralph Hasenhüttl come allenatore del VfL Wolfsburg giunge al termine con effetto immediato. Il VfL Wolfsburg e Ralph Hasenhüttl si separano dopo che il 57enne è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei Wolves con effetto immediato domenica sera. Anche gli allenatori in seconda Craig Fleming e Patrick Hasenhüttl, l’analista Martin Raschick e Rainer Widmayer, che ha svolto il ruolo di collegamento tra la prima squadra e il vivaio del VfL, lasciano lo staff tecnico dei biancoverdi”.

Nello stesso comunicato del Wolfsburg si apprende che per le ultime due gare contro Hoffenheim e Borussia Moenchengladbach la panchina sarà affidata a Daniel Bauer, tecnico dell’Under 19 con l’ausilio di Julian Klamt e dal capo allenatore dell’Under 16 Tobias Holm.

“Auguriamo a Ralph Hasenhüttl tutto il meglio per il futuro, sia professionalmente che privatamente”, ha quindi dichiarato l’ad Peter Christiansen che ha anche sottolineato come l’ormai ex tecnico abbia dato il suo contributo in un momento difficile dello scorso campionato. Dopo poco più di un anno si chiude la sua avventura in biancoverde.