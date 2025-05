Meglio perdere le speranze per questi bonus: per ora sono bloccati e non verranno erogati

Negli ultimi anni i governi – praticamente di ogni colore politico – hanno dato impulso alla politica dei bonus per sostenere famiglie e imprese in difficoltà a causa delle tante crisi che si sono succedute, a cominciare da quella pandemica. Alcune agevolazioni però sono ferme al palo, come si suol dire. Bloccate, ferme ai nastri di partenza. Ma perché?

La causa dello stallo è di natura tecnica. Non basta approvare le misure: bisogna anche renderle operative. In altre parole serve uno specifico decreto attuativo, senza il quale gli incentivi non possono essere erogati. Il ritardo del governo nell’emanare i decreti attuativi necessari impedisce dunque di rendere operative le agevolazioni.

Di conseguenza, senza questi provvedimenti gli incentivi restano lettera morta. Famiglie, lavoratori e imprese non possono ricevere gli aiuti economici ancora non avviati anche se confermati e finanziati per il 2025. Diversi bonus risultano tuttora bloccati per la mancanza del corrispondente decreto attuativo, ecco quali sono.

Bonus bloccati, ecco quali agevolazioni ancora mancano del decreto attuativo

È ancora bloccata la Dote famiglia 2025, un’iniziativa per supportare le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni. Questa agevolazione mira a promuovere le attività sportive o ricreative extra scolastiche e con contributi alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Niente da fare anche per la Carta Dedicata a Te, confermata per il 2025 con un finanziamento di 500 milioni di euro.

Non è stato attuato finora anche il Bonus elettrodomestici che prevede fino a 100 euro per tutti i cittadini, che sale a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, per acquistare di nuovi elettrodomestici. Stesso discorso per il Bonus caregiver, destinato alle famiglie che si prendono cura di persone non autosufficienti. Manca il decreto attuativo anche per il Bonus mamme autonome e partite IVA, che prevede un esonero parziale dai contributi previdenziali per le lavoratrici autonome e con partita IVA con redditi fino a 40.000 euro.

Risultano bloccati anche altri aiuti introdotti nel corso degli anni. Come il Bonus psicologo, la cui erogazione è ferma al 2023, mentre le procedure per fare domanda dal 2024 in avanti ancora non sono state aperte. Fermo anche il Bonus autoimpiego Centro Nord Italia previsto dal Decreto Coesione 2024, poi convertito in legge.

Il Bonus autoimpiego dovrebbe sostenere under 35 inoccupati, inattivi e disoccupati da almeno 12 mesi e che versano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione. Ma non è stato chiarito come fare domanda. Bloccato pure Resto al SUD 2.0, misura introdotta sempre dal Decreto Coesione 2024 per gli under 35 che vogliono avviare un’attività imprenditoriale in una regione del Sud.