Come eliminare rapidamente da casa la puzza di fumo: poche mosse e te ne sbarazzi per sempre

Ecco alcuni efficaci rimedi naturali per eliminare rapidamente la puzza di fumo da casa: in poche mosse ogni cattivo odore svanirà subito.

I cattivi odori in casa sono purtroppo un fenomeno molto frequente e che possono avere origini diverse. Alcuni di questi sono dovuti a cattive abitudini, come ad esempi una scarsa o totalmente assente areazione, oppure ad ambienti particolarmente umidi o ancora ad un’igiene poco accurata. Poi ci sono quelli provocati da ciò che si cucina, sicuramente i più facili da neutralizzare.

Ma fra i tanti cattivi odori che si possono sentire nell’aria, uno in particolare è davvero terribile e ciò che lo provoca è un’abitudine altrettanto terribile. Ci stiamo riferendo alla puzza di fumo che spesso si sente in casa, in particolare negli ambienti come cucina, bagno e soggiorno. Una problematica non da poco, soprattutto perché questa puzza avrà la facoltà di penetrare anche all’intero dei tessuti, accentuando ancora di più la sua presenza.

Come eliminare da casa il cattivo odore di fumo: i rimedi da provare subito

Fumare fa male, nuoce alla salute ed è anche un vizio abbastanza costoso. Come se non bastasse, fumare in casa è ancora peggio, in quanto la puzza di fumo riuscirà a impregnare vestiti, capelli, divano, tende, tappeti e ogni angolo della nostra casa. Tutto questo non è sicuramente salutare e non è nemmeno un bel bigliettino di presentazione per eventuali ospiti. Ecco perché se proprio non si riesce ad evitare di fumare in casa, almeno si possono provare questi rimedi naturali capaci di neutralizzare la puzza di fumo.

Piuttosto che usare i soliti deodoranti per ambienti che non fanno altro che camuffare il cattivo odore, senza ovviamente eliminarlo, è possibile provare alcuno rimedi completamente naturali, capaci non solo di neutralizzare la puzza di fumo, ma di rilasciare anche una gradevole fragranza nell’aria. Ecco quelli che più si possono provare subito in casa:

Aceto: prendere una ciotola e mettere al suo interno mezzo bicchiere di acqua calda e un 3/4 di bicchiere di aceto. Posizionare la ciotolina all’interno dei vari ambienti e nel giro di poco il cattivo odore non si sentirà più; Olio essenziale: anche in questo caso si andrà a riempire una ciotola con acqua e olio essenziale a propria scelta. Una volta posizionata negli angoli di casa, si sentirà subito una piacevole fragranza; Chicchi di caffè: riempire una ciotola con acqua e riempirla con una manciata abbondante di chicchi di caffè, questi rilasceranno nell’aria un aroma piacevole e neutralizzeranno la puzza di fumo.

Inoltre, è importante ricordare che mobili, tessili e pavimenti dovranno essere lavati spesso per essere certi di eliminare del tutto la puzza di fumo da casa.