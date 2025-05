Un Posto al Sole, hanno tutti abbandonato il cast: ferita insanabile per i fan

Come ha detto qualcuno l’eternità è rinnovamento, l’inferno è ripetizione. Un principio che si può applicare anche alle serie televisive. Per durare nel tempo non basta ripetere sempre le stesse storie, meno che meno riproporre i medesimi personaggi all’infinito. Il motivo è semplice: il pericolo numero uno della soap è la noia, il peccato mortale è annoiare il pubblico. Schematismo e prevedibilità sono nemici giurati dell’intrattenimento televisivo.

Per questo motivo sarebbe impensabile una serie tv priva di soprese e colpi di scena, senza variazioni nella trama e nel cast. Uno dei segreti di una soap dalla longevità record come Un Posto al Sole sta proprio nella capacità di rinnovarsi. E questo è possibile soltanto dosando sapientemente continuità e discontinuità, giostrandosi con abilità tra conferme rassicuranti e uscite spiazzanti, alternando i grandi classici alle novità. Anche di recente gli spettatori hanno dovuto fare i conti con due addii.

Pensiamo all’uscita di scena, annunciata poco tempo fa, del personaggio di Valeria Paciello. Ma anche Micaela è destinata a lasciare – almeno per qualche tempo – la soap ambientata a Posillipo. Del resto la vita stessa è così. Nulla di ciò che è mortale dura per sempre. Come diceva con la sua graffiante ironia il grande Flaiano: «Aumentano gli anni e diminuiscono le probabilità di diventare immortali». Ecco i protagonisti che hanno abbandonato il cast di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, ecco chi ha abbandonato il cast

Il prossimo anno Un Posto al Sole compirà trent’anni. Tanti ne sono passati dalla prima messa in onda su Rai 3, nell’ormai lontano 21 ottobre 1996. Diversi personaggi sono rimasti fin dal primissimo episodio di Upas: Raffaele (Patrizio Rispo), Renato (Marzio Honorato), Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi), Guido (Germano Bellavia). Altri, come Giulia e Alberto, sono mancati per qualche episodio o stagione, per poi ripresentarsi ancora più protagonisti di prima.

C’è insomma un nucleo portante del cast al quale corrisponde, in ossequio alla logica di cui parlavamo prima, una presenza “variabile” fatta da attori e personaggi usciti dalle trame. In alcuni casi si è trattato di semplici meteore. Altri personaggi però hanno lasciato comunque il segno e ancora oggi sono rimasti nel cuore degli spettatori di Un Posto al Sole.

Pensiamo a quanto sono stati importanti Serena Rossi, Serena Autieri, Samanta Piccinetti, Davide Devenuto. Non sono pochi i fan che ancora sperano in un ritorno di Carmen, Sara, Andrea o Arianna. Per non parlare di arrivederci – o addii – più recenti come quelli di Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo). Mancano ormai da qualche anno anche Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria).

Certamente: le uscite di scena, soprattutto quelle ormai definitive, hanno sempre qualcosa di lacerante. Ma è il prezzo da pagare per una soap come Un Posto al Sole – ispirata come noto alla serie australiana Neighbours – che ha conquistato il suo pubblico proprio grazie a storie collocate nel presente, non in un tempo e in uno spazio totalmente immaginari, e senza mai tirarsi indietro davanti ai temi caldi del periodo.