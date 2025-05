Tutto fermo a Roma domenica 11 maggio, strade chiuse e linee bus deviate: cosa succede

Roma si ferma ancora domenica prossima, 11 maggio. E no, non c’entra la festa della Mamma che quest’anno cade proprio domenica 11 maggio. È facile prevedere però che tante famiglie vorranno approfittarne per programmare un pranzo con i loro cari, per fare una passeggiata all’aperto (magari in qualcuno dei grandi parchi pubblici della Capitale, tipo Villa Pamphilj) o una gita fuori porta.

Attenzione dunque non solo alle condizioni meteo (le previsioni anno instabilità per il fine settimana) i romani dovranno fare i conti anche con le chiusure al traffico di domenica 11 maggio. Insomma: non ci sarà solo la variabilità meteorologica tipica della stagione primaverile a complicare le cose per chi vuole spostarsi domenica prossima.

Per cui sarà bene organizzarsi con un occhio al cielo e un altro alla strada. Ecco cosa succede e perché domenica 11 maggio Roma dovrà fermarsi nuovamente. Non certo una novità per i residenti nella Città Eterna, chiamati ancora una volta a barcamenarsi tra strade chiuse e linee bus deviate.

Stop a Roma domenica 11 maggio: ecco perché si ferma il traffico nella Capitale

Dalle 10:00 alle ore 14:00 circa di domenica 11 maggio 2025 alcune strade chiuderanno a Roma. Deviate anche diverse linee del bus. Si terrà infatti la la XXVI^ Edizione della manifestazione sportiva “Roma Race for the Cure 2025”. Si tratta di una gara competitiva che si snoderà lungo un percorso di 10 km. In parallelo avranno luogo anche una corsa non competitiva di 5 km e una passeggiata di 2 km.

La manifestazione si svolgerà nell’area del Circo Massimo/via delle Terme di Caracalla. La gara competitiva partirà da via Luigi Petroselli e si concluderà a piazza di Porta Capena. Anche la corsa non competitiva e la passeggiata di 2 km partiranno da via Petroselli per concludersi, rispettivamente, a viale delle Terme di Caracalla e in via di San Gregorio. Già da sabato 10 maggio, riporta il sito ufficiale di Atac Roma, saranno predisposte delle chiusure al traffico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roma (@roma)

Dalle 14:00 di sabato verrà chiusa al traffico via dei Cerchi (nel tratto da via Ara Massima di Ercole/S. Teodoro a piazza Bocca della Verità) e dalle prime ore della domenica (4:30) scatterà la chiusura al traffico veicolare via Luigi Petroselli da piazza Bocca della Verità a Vico Jugario, seguita dalle chiusure di via San Gregorio-Porta Capena-largo Vittime del Terrorismo-via Baccelli (da largo Fioritto a viale delle Terme di Caracalla)-viale delle Terme di Caracalla.

Dalle ore 07.00 chiuderanno anche via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità e dalle 9:00 fino alla fine della manifestazione chiuderà al traffico l’intero percorso della manifestazione. Anche le linee del bus subiranno variazioni. Provvedimenti di esercizio sono previsti per le linee 3-8-H-30-40-44-46-51-52-53-60-62-63-64-70-71-75-80-81-83 – 85-87-118-160-170-190F-492-628-715-716-781-916F-C3-n716-nMC-nME.

Sul sito di Atac Roma sono elencate in maniera dettagliata tutte le chiusure al traffico tra sabato 10 e domenica 11 maggio, così come gli orari e le linee del trasporto pubblico che subiranno deviazioni. Alcune fermate verranno sospese sempre a causa della manifestazione sportiva.