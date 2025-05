Ritiro Medvedev, ultim’ora pazzesca a Roma: cosa succede

Il pubblico caldissimo di Roma è in fermento per gli Internazionali d’Italia che in questi giorni regaleranno grande spettacolo ed emozioni. I fari sono puntati chiaramente su Jannik Sinner, ma non solo sul fenomeno italiano.

Tanti i tennisti che vanno a caccia di successi utili a mettere benzina importante in vista poi del prossimo slam rappresentato dal Roland Garros. Tra questi anche Daniil Medvedev, che si presenta in quel di Roma con grande ambizione e voglia di fare bene, come ammesso anche alla stampa in queste ore di preparazione alle prossime sfide.

Il tennista russo ha voglia di rivalsa in un contesto dove già nel recente passato ha ottenuto soddisfazioni: “Vincere qui due anni fa mi ha dato molta serenità e mi ha aiutato a capire meglio questa superficie. Ovviamente preferisco giocare sul cemento, ma da quando ho vinto al Foro Italico non ho perso la calma sulla terra battuta”.

Medvedev si ritiene quindi una persona più ottimista e crede di più nelle sue possibilità di ottenere buoni risultati e in questo senso la vittoria romana di un paio d’anni fa gli ha dato la carica giusta. Ora punta a tornare a sorridere dopo una prima fase di stagione al di sotto delle aspettative personali, ma anche di quelle dei tifosi.

Medvedev carico per gli Internazionali d’Italia: poi l’annuncio sul ritiro

Medvedev è uscito addirittura dalla top 10 del ranking ATP e a Roma dovrà quindi ritrovare il suo tennis per ritornare a macinare risultati ad alti livelli.

Le motivazioni non mancano, e in fase di presentazione alla stampa ha anche ribadito: “La mia motivazione è migliorare ogni giorno. Nel 2024 non ho dato il massimo, non ero un tennista di fama, ma ogni volta che partecipo a un torneo, lo faccio con la mentalità di poterlo vincere. Ho bisogno di un pizzico di fortuna, affinché tutto ciò su cui lavoro si traduca in buoni risultati”.

A Medvedev servirà quindi produrre quello step ulteriore che lo possa rimettere in carreggiata insieme agli altri top di questo sport. Una continuità di rendimento sugli altissimi livelli di cui il russo avrebbe bisogno e che prova a ritrovare proprio sulla terra rossa di Roma.

A margine delle sue dichiarazioni ha poi fatto anche un passaggio sul suo futuro: “Voglio ritirarmi dal tennis sapendo di aver dato il massimo e di non avere nulla da rimproverarmi”. Nessun rimpianto prima del ritiro: è questo il mantra di Medvedev.