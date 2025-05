Il Paradiso delle Signore, ancora lacrime per uno dei volti iconici: dolorosa scomparsa

Il Paradiso delle Signore ha chiuso l’ultimo appuntamento stagionale con un ottimo 22,2% di share sfiorando i due milioni di spettatori (con un milione e 936 mila appassionati incollati al piccolo schermo per seguire le ultime battute della soap). La nona stagione della serie tv di Rai 1 si è conclusa con un fiocco azzurro.

Elvira infatti ha messo al mondo il suo bimbo con due mesi di anticipo. Concetta e Irene sono state costrette a improvvisare una sala parto nei locali del negozio quando alla giovane Venere si sono rotte le acque. Non c’era tempo di trasportare la moglie di Salvatore in ospedale, ma tutto è andato bene. Sì, perché Il Paradiso delle Signore è anche questo.

Tecnicamente Il Paradiso non è una soap, ma un “period drama” ovvero una storia che racconta giornate collocate in un anno preciso (il primo è stato il 1956, ora siamo nel 1966). Insomma, è una serie ancorata alla realtà. E la realtà è fatta di questo: di vita, ma anche di morte. Due realtà inevitabilmente e dolorosamente intrecciate, fuori e dentro dal set. Proprio in questi giorni si è presentata l’occasione per ricordare la sofferta scomparsa di uno dei volti più iconici dell’amata serie tv.

Il Paradiso delle Signore, il ricordo commosso per la scomparsa di uno dei volti iconici della soap

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione trionfale per Il Paradiso delle Signore, premiata con uno share costantemente tra il 19 e il 20% (con picchi del 23%), segno di un successo di pubblico mai venuto meno in questi anni. Ma è stata anche una stagione segnata da perdite dolorosissime come quella di Pietro Genuardi, straordinario interprete di un personaggio amatissimo come Armando Ferraris.

Ospite qualche giorno fa a La Vita in Diretta di Alberto Matano, Vanessa Gravina (la contessa Adelaide del Paradiso) ha annunciato la data di inizio riprese della nuova stagione della soap: il 26 maggio prossimo, proprio il giorno in cui Pietro Genuardi avrebbe compiuto 63 anni. L’attrice ha voluto omaggiare l’amico e collega scomparso con un post su Instagram accompagnato dall’ultima foto scattata insieme.

Non appare casuale allora la data scelta per il primo ciak de Il Paradiso delle Signore 10: il giorno del compleanno dell’attore milanese che ha lasciato un segno indelebile tra i colleghi del cast e ha fatto breccia anche nel pubblico a casa. Pietro Genuardi è morto il 14 marzo 2025 presso il policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da mesi a causa di una leucemia.

Già noto al grande pubblico per i ruoli in Vivere e CentoVetrine, dal 2019 Genuardi è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore nella parte del capo-magazziniere Armando Ferraris, figura affabile e paterna, sempre pronto a sostenere tutti e a dare consigli. Un personaggio indimenticabile e impossibile da sostituire, destinato a rimanere nel cuore di tutti.