Prima di riaccendere il condizionatore è importante fare questo: solo così non corri rischi

Sono questi gli step necessari da eseguire prima di riaccendere il condizionatore: solo così dura di più e non si corre alcun rischio per la salute.

Più passano i giorni e più l’estate si avvicina, il caldo, quello forte ed intenso, inizierà a farsi sentire e come sempre si andrà alla ricerca di un po’ di refrigerio soprattutto in casa. Proprio per questo, dopo mesi e mesi in cui sono stati a ‘riposo’, i condizionatori torneranno ad essere messi in funzione, per permettere agli ambienti di avere una temperatura gradevole, capace di far superare l’afa esterna.

Ovviamente, dopo aver passato un lungo periodo di stop, prima di poter sfruttare l’aria fresca, sarà importante eseguire alcuni passaggi fondamentali con i condizionatori prima di accenderli nuovamente. Non si tratta di nulla di complicato, ma degli step necessari per eliminare sporco, polvere e soprattutto per evitare allergie. Soltanto dopo aver fatto tutto questo, si potranno accendere senza alcun rischio per la salute.

Ecco come bisogna pulire i condizionatori prima di accenderli nuovamente

A differenza di quello che si possa pensare, anche se durante l’inverno i condizionatori sono stati spenti, lo sporco e la polvere si sono accumulati comunque. Ecco perché sarà importante eseguire una pulizia accurata e approfondita prima di accendere nuovamente i condizionatori. Basterà davvero poco e saranno pronti per essere messi nuovamente in funzione.

La prima cosa fare prima di procedere con la pulizia dei condizionatori è staccare la spina dalla presa della corrente. Una volta fatto questo, con la massima attenzione si andrà ad alzare la parte davanti per poter accedere facilmente ai filtri. Questi andranno quindi rimossi e lavati con molta attenzione, per eliminare tutto lo sporco accumulato. Per lavare i filtri si potrà preparare una miscela con acqua e sapone di Marsiglia, che in pochi istanti andrà a sgrassare e ad igienizzare. Dopodiché si lasceranno asciugare.

A questo punto si potrà passare alle altre parti che non potranno essere smontate. Prendere quindi un panno in microfibra e immergerlo in una soluzione di acqua e aceto oppure acqua e sapone di Marsiglia o ancora e bicarbonato. Immergere il panno e dopo averlo strizzato, usarlo delicatamente per pulire le altre parti fisse. Risciacquare il panno e ripetere l’operazione fin quando l’acqua non uscirà pulita. Dopo aver fatto questo, montare i filtri, chiudere il condizionatore e infine pulire la parte esterna. Ed ecco che in poche mosse sarà pronto per essere messo nuovamente in funzione.