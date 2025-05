Frutta, meglio pulirla con acqua corrente o con i classici disinfettanti? La risposta non è quella più ovvia

La frutta, così come anche la verdura, sono due categorie di alimenti che non dovrebbero mai mancare all’interno della nostra dieta. Ce lo sentiamo ripetere sin da quando abbiamo memoria, che porzioni di frutta e verdura devono essere consumate almeno un paio di volte al giorno, prediligendo ovviamente quella fresca e di stagione.

Ed ora che si avvicina l’estate, il desiderio di mangiare qualcosa di fresco, farà sicuramente aumentare i consumi di frutta, che, soprattutto in questi mesi è possibile scegliere tra alcune delle varietà più saporite di tutto l’anno, come meloni, angurie, pesche, albicocche. Ovviamente, prima di poterla mangiare e gustare il suo sapore dolce e zuccherino sarà importantissimo che tutta la frutta sia lavata in modo adeguato per non correre alcun tipo di rischio.

Frutta, meglio lavarla con acqua o con il comune disinfettante? Arriva la risposta

Lavare la frutta prima di poterla consumare è importante per diversi motivi. In primis c’è ovviamente l’importanza di eliminare eventuali pesticidi utilizzati durante la fase di crescita della frutta. In secondo luogo, durante la coltivazione, la raccolta, il trasporto e l’esposizione nei negozi, frutta e verdura possono venire a contatto con batteri come E. coli, Salmonella o Listeria, che possono causare intossicazioni alimentari. Infine, un lavaggio corretto aiuta ad eliminare anche eventuali residui di terra, polvere e sporco che si possono accumulare.

Ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, perché è importante lavare la frutta prima di consumarla, c’è un’altra domanda a cui rispondere, ossia: è meglio lavare la frutta solo con l’acqua oppure è più efficace usare il classico disinfettante? A fare chiarezza ci ha pensato direttamente l’OMS e l’ISS.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno confermato che il semplice lavaggio con acqua potabile è adeguato per minimizzare il rischio di contaminazione. Quindi, per evitare rischi, è importante che la frutta venga lavata accuratamente e anche per più minuti sotto l’acqua corrente. Per quanto riguarda i classici disinfettanti, sempre secondo l’OMS e l’ISS, il loro utilizzo non è così necessario come in molti credono. Tuttavia, l’uso non è assolutamente vietato, a patto però che vengano utilizzate le giuste dosi riportate sull’etichetta. In questo modo si eviterà che la frutta cambi completamente sapore.