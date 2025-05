Stefano De Martino smascherato, stentano tutti a crederci: fan basiti

Gli Antichi dicevano: «Ubi maior minor cessat». Giusto l’elezione del nuovo Papa è riuscita a fermare il lanciatissimo Stefano De Martino. La fumata bianca del Conclave chiamato a eleggere il 267° Successore di San Pietro ha stoppato Affari Tuoi a pochi minuti dal primo pacco. Al suo posto è andata in onda l’edizione straordinaria del Tg1.

Leone XIV è stato dunque, involontariamente, motivo del taglio netto da parte di casa Rai. Il conduttore partenopeo stava per introdurre la puntata della pacchista del Lazio. Ma proprio in quel momento ha fatto capolino l’immagine del comignolo fumante della Cappella Sistina, inconfondibile segnale della scelta dei cardinali riuniti in Conclave per eleggere un nuovo pontefice.

Si conferma la regola dell’ubi maior minor cessat. Come accaduto con la morte di papa Francesco il palinsesto Rai si è riorganizzato sul momento per coprire un evento storico come l’ascesa al soglio pontificio dell’ormai ex cardinale Robert Francis Prevost;, primo papa americano della storia. Il presentatore del game show dei pacchi resta comunque uno dei volti televisivi del momento e di recente è stato “smascherato”. Ma in che senso?

Stefano De Martino “smascherato”, ecco cosa è successo

Di recente il conduttore di Affari Tuoi è stato visto in compagnia di Gilda Ambrosio, la ex compagna con la quale è rimasto sempre in ottimi rapporti. La rivista Chi riferisce che i due sono stati visti in barca mentre si scambiavano un abbraccio. Stefano De Martino si è concesso un fine settimana in Costiera Amalfitana in compagnia di alcuni amici.

Non è sfuggita ai fotografi la compagnia di Gilda Ambrosio. I giornali hanno subito parlato di un possibile ritorno di fiamma che però non è stato confermato. Gli indizi a questo riguardo però non mancano, a cominciare da un video diventato virale sui social che ritraeva Stefano De Martino a Miami, in spiaggia insieme al figlio Santiago e a una misteriosa donna.

Nel video la giovane appariva soltanto di spalle e si potevano vedere i lunghi capelli castani. L’identità della donna ripresa sulla spiaggia di Miami insieme a De Martino e al figlio Santiago non è stata svelata. Per gli utenti della rete però non ci sono particolari dubbi: la somiglianza con la fashion designer è apparsa piuttosto evidente.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ebbero una relazione nel 2018. Tutto iniziò sulla spiagge di Ibiza. A Milano la coppia fece la sua prima uscita pubblica nel corso di una sfilata di moda.