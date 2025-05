Dalla Juve al Real Madrid, sarà il colpo dell’estate: 60 milioni

La stagione volge alle proprie battute conclusive con gli ultimi verdetti ancora da emettere. Tanto in Italia quanto all’estero ci sono alcuni top club a caccia dei rispettivi traguardi. In Serie A la Juventus di Tudor punta dritto ad un posto nella prossima Champions League, ma ci sarà bisogno di un ultimo importante sforzo.

In Spagna invece al Real Madrid servirà un’autentica impresa per recuperare al Barcellona i quattro punti che in questo momento separano le due storiche del calcio iberico. I ‘blancos’ hanno dovuto assimilare le cocenti delusioni in Champions e in finale di Copa del Rey, e ora si giocano tutto in un disperato tentativo di rimonta in Liga nei confronti dei rivali di sempre.

Archiviate queste ultime giornate di campionato sarà quindi tempo di pensare alla prossima sessione di calciomercato, soprattutto in vista del Mondiale per Club. A tal proposito il club della capitale spagnola si guarda intorno in particolare per potenziare la difesa, reparto che ha sofferto soprattutto dei tanti infortuni, e per farlo penserebbe proprio ad un ex calciatore della Juventus, che dalle parti dello Stadium risulta già essere un considerevole rimpianto.

Il Real Madrid avrebbe infatti messo in cima alla lista delle priorità di mercato un leader di reparto per la difesa e in Premier League c’è un giovane talento, che ha avuto trascorsi in Italia, già pronto al grande salto.

Un ex Juventus nel mirino del Real Madrid: cifre pazzesche

Al netto della crescita e degli sforzi di Asencio, il Real ha bisogno di almeno un altro difensore di valore, visti i tantissimi problemi fisici importanti occorsi al reparto durante l’anno tra i vari Alaba, Rudiger e soprattutto Militao.

In questo contesto, come ribadito anche da ‘Tuttojuve’ il mirino dei ‘blancos’ si pone su Dean Huijsen, ex bianconero con un breve passato anche alla Roma, che alla corte di Iraola al Bournemouth è emerso come uno dei migliori difensori del panorama europeo.

Una crescita esponenziale quella dello spagnolo classe 2005 che ha ancora ampi margini di miglioramento. Il Real è dunque pronto a sfidare la concorrenza con una cifra sui 60 milioni di euro. Un importo che per il 10% finirebbe proprio nelle casse della Juventus.

Al netto delle altre contendenti possibili per il cartellino, soprattutto in Premier, il club spagnolo potrebbe essere messo in difficoltà soprattutto dal punto di vista degli altissimi ingaggi che potrebbero mettere sul piatto. Il Chelsea, su tutte, vorrebbe mettere sul tavolo delle trattative un’alta proposta in termini di stipendio per strappare Huijsen al Bournemouth.