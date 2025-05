Posizionare lo specchio di fronte alla porta del bagno non è una buona idea: il motivo è incredibile

In bagno lo specchio non andrebbe mai posizionato immediatamente difronte la porta del bagno: nessuno lo immagina, ma è davvero una pessima abitudine.

Quando si tratta di arredamento sono tantissime le cose a cui bisognerà prestare attenzione. Tutto quello che andremo ad inserire in casa, non solo dovrà completare l’ambiente, ma al tempo stesso dovrà renderlo più pratico, funzionale e anche confortevole. Proprio per questo, mai nulla dovrà essere lasciato al caso e tutto dovrà essere studiato nei minimi dettagli se si vuole ottenere davvero l’effetto sperato.

Prendendo in esame uno degli ambienti più ‘frequentati’ di casa proprio come il bagno, saranno diverse le attenzioni che si dovranno dare. Al suo interno, infatti, non solo ci andremo a dedicare alla nostra igiene personale, ma sarà anche il nostro rifugio quando sentiamo l’esigenza di staccare da tutto e da tutti anche solo per 5 minuti. Proprio per questo motivo, tutto ciò che andremo a sistemare tra le sue pareti, dovrà seguire delle regole ben precise.

Attenzione a non posizionare lo specchio proprio difronte la porta del bagno: è un rischio

Posizionare uno specchio del bagno direttamente di fronte alla porta è generalmente sconsigliato per diversi motivi, che variano tra pratici, psicologici ed estetici. Ecco nel dettaglio i motivi per cui non andrebbe mai fatto:

Privacy: prima di tutto c’è una questione fondamentale che è quella di mantenere la propria privacy. Infatti, una volta aperta la porta, lo specchio andrebbe a riflettere subito l’interno del bagno, compromettendo la propria intimità, soprattutto se il bagno si trova in una zona della casa dove passa spesso gente; Impatto visivo: aprire la porta e trovare subito riflessa la propria immagina, per molti non potrebbe essere un impatto piacevole. Inoltre, soprattutto in spazi piccoli, si andrebbe ad ottenere un ambiente più soffocante e poco luminoso; Feng Shui: secondo questa antica disciplina cinese, che si occupa di canalizzare le energie in casa, posizionare gli specchi di fronte alla porta rischia di “rimandare indietro” l’energia che entra, impedendo alla buona energia (chiamata chi) di circolare nel bagno e nella casa.

