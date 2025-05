Bagnaia, l’ultima rivelazione inquieta i tifosi: Mondiale a rischio

Prosegue la stagione di MotoGp e il Mondiale sembra sempre più andare nella direzione del pluricampione Marc Marquez. Il fenomeno spagnolo continua a vincere e se non lo fa sfrutta giornate storie avversarie ed in classifica ha allungato pesantemente sia sul fratello Alex Marquez che su Pecco Bagnaia ma è proprio l’azzurro a vivere un momento molto complicato.

Da inizio stagione Bagnaia ha sicuramente subito la presenza del compagno di squadra Marc Marquez e non è mai finito davanti se non quando lo spagnolo è caduto durante la gara e il Gran Premio di Le Mans ha certificato le difficoltà del campione italiano, a secco di punti sia nella Sprint che nella gara andata in scena nelle scorse ore. Insomma una situazione piuttosto complicata e anche le parole dal Team a fine gara hanno preoccupato i tifosi.

Al momento la classifica vede Marc Marquez in testa alla classifica con 22 punti di vantaggio sul fratello Alex Marquez e addirittura 51 punti su Bagnaia, ora più che parlare di titolo bisogna parlare di trovare continuità e provare a competere nuovamente con il compagno di squadra e suo fratello, praticamente sempre avanti tra prove e gara, il distacco tra le parti sembra abbastanza netto.

Ennesima mazzata per Pecco Bagnaia, le parole sono nette

Un momento difficile per Pecco Bagnaia, forse il peggiore della sua carriera e neanche lo scorso anno quando perse il titolo ma fece comunque una buon’annata e nessuno si aspettava una situazione del genere. Sicuramente l’impatto di avere Marc Marquez come compagno di squadra ha inciso, ma ora in Ducati c’è un pò di preoccupazione ed anche il volto dell’italiano per tutto il weekend non ha dato grandi sensazioni.

Il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGp ed ha analizzato il momento no del talento azzurro chiarendo: “Marc ha fatto una gara molto intelligente, in settimana abbiamo parlato in settimana di alcune cose e credo che le abbia messe finalmente in pratica. Ad un certo punto – vedendo il grande distacco da Zarco – ha deciso di non esagerare, è stato furbo e ha portato a casa il massimo”. Poi però non potevano mancare parole sul momento difficile del pilota italiano della Ducati:

“L’obiettivo della squadra e di tutti gli ingegneri è aiutare Pecco perchè sappiamo il suo valore, è stato il protagonista degli ultimi quattro anni e non può essere che si sia dimenticato di come si va in moto. E’ una componente psicologica ed è importantissima quando sei un pilota di MotoGp”.