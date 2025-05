Amici 24, c’è il nome del vincitore: spoilerato tutto a poche ore dalla finale

Una giornata caldissima con tanti eventi in tv e non solo. Se dal punto di vista sportivo non ci si può lamentare con la finale di Roma che coinvolge il nostro Jannik Sinner e la penultima giornata di serie A con la lotta scudetto tra Inter e Napoli. Ma non solo sport (tra l’altro c’è anche il Gran Premio di Imola) visto che in queste ore si terrà la finale di Amici 24, programma cult condotto storicamente da Maria De Filippi.

Sono ormai decenni che va avanti questo programma e Amici ha fatto la storia della tv ed ha lanciato tantissimi nuovi protagonisti, personaggi come Stefano De Martino o cantanti come Emma Marrone e una serie di talenti che hanno portato anche allo scorso anno quando a vincere è stata la cantante Sarah Toscano, protagonista quest’anno anche al Festival di Sanremo.

Questa sera 18 Maggio 2025 andrà in scena la finalissima di Amici 24 e c’è grande curiosità per capire chi vincerà questa edizione. Una finale a 5 e che ha visto il clamoroso addio di Nicolò Filippucci, per tutti grande favorito ed invece eliminato a sorpresa. Ora sono rimasti cinque concorrenti ancora in gara: stiamo parlando di TriGno, Antonia, Francesco, Daniele ed Alessia. Si preannuncia una lotta avvincente fino all’ultimo secondo.

Amici 24, le ultime sul potenziale vincitore

La sconfitta del cantante favorito ha cambiato tutto ed ora c’è grande incertezza su chi porterà a casa la vittoria. In molti pensano che a vincere sia un ballerino, specialmente calcolando il fatto che spesso questo programma alterna la vittoria di un ballerino e di un cantante e l’ultima volta a vincere è stata Sarah Toscano. Per molti il possibile vincitore di Amici 24 uscirà tra uno tra TriGno ed Antonia, ballerini molto apprezzati.

Nel corso della trasmissione Amici 24 Maria De Filippi ha chiesto ai professori chi – a loro parere – dovrebbe vincere Amici 24 e in molti hanno espresso la propria opinione. Per quel che riguarda i cantanti per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a vincere potrebbe essere Antonia mentre tutti gli altri hanno votato TriGno. E anche per i bookmakers quest’ultimo è favoritissimo per la vittoria finale.

Leggermente diversa la situazione relativa ai ballerini con Anna Pettinelli che ha votato per Daniele, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno votato per Alessia mentre tutti gli altri hanno votato per Francesco. Insomma c’è grande equilibrio, ne sono rimasti in 5 e c’è curiosità per conoscere il vincitore di Amici 24. Un nuovo grande talento sta per sbocciare.