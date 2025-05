Valentino Rossi, decisione estrema: Marquez messo all’angolo

Ci sono sfide negli anni che restano nella leggenda, atleti la cui rivalità resta nella storia e riscrive la storia dello sport. Rivalità come quelle tra Messi e Cristiano Ronaldo, Federer e Nadal restano scolpite nel cuore dei tifosi e anche in MotoGp c’è una rivalità che i tifosi ricordano e apprezzano. Stiamo parlando naturalmente della sfida eterna tra Valentino Rossi e Marc Marquez, due leggende che hanno scritto e stanno riscrivendo la storia.

Valentino Rossi ha vinto per anni, ma in molti è ancora ben impressa la lotta con Marc Marquez, quella che creò tantissime polemiche nel 2015 con Rossi e i suoi tifosi infuriati con Marquez. Ora Marc continua a duellare mentre VR46 è la nuova squadra di Valentino che gestisce i piloti e che presto potrebbe fare uno sgarbo al fenomeno spagnolo. Ne ha parlato nel corso di un’intervista l’ex pilota brasiliano Alex Barros.

Questi ha rilasciato una lunga e interessante intervista ed ha parlato delle prossime scelte di Valentino Rossi e del suo team. Secondo Barros Rossi potrebbe decidere di puntare su Pedro Acosta, giovane talento spagnolo della Ktm e pilota che in molti sul mercato accostano alla squadra del leggendario ex pilota italiano. E per Barros il piano di Rossi è molto turbolento.

Boom Valentino Rossi, arriva la decisione per sfidare Marquez

L’ex atleta ha parlato dell’ipotesi che Rossi possa utilizzare Pedro Acosta per lanciare la sfida per il futuro per Marc Marquez ed il suo messaggio è piuttosto chiaro a riguardo: “Immaginate la Ducati con i fratelli Marquez, Bagnaia, Aldeguer e Pedro Acosta, avrebbe cinque grandi piloti” e poi riguardo il dualismo tra Valentino e Marc, l’atleta ha proseguito:

“Credo che Valentino potrebbe fare una sorta di lavaggio del cervello ad Acosta per fargli puntare Marc Marquez come primo rivale e sfidarlo”, cosi ha parlato Barros che ha poi parlato anche della lotta al titolo ed è apparso con le idee ben chiare a riguardo: “Marc Marquez vincerà il titolo, su questo non ho alcun dubbio. Lui e Alex sono primo e secondo e credo che Marc possa diventare il miglior pilota della storia, non c’è nessun altro come lui”.

Oltre a ciò Barros ha chiuso con una piccola rivelazione svelando una sorta di spionaggio tra i fratelli Marquez: “Dalla Malesia Alex ha iniziato a guidare meglio. So che Marc è andato e gli ha dato consigli su come guidare meglio al rivale e da allora Alex si è trovato fra i primi posti”, una rivelazione sorprendente.