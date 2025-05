Sinner, annuncio inquietante a poche ore dall’esordio: gelo a Parigi

Poche ore e il numero uno al mondo Jannik Sinner farà il suo debutto ufficiale al Roland Garros 2025. L’azzurro è uno degli uomini più attesi ed affronterà sul campo centrale uno degli idoli di casa, il francese Arthur Rinderknech. Non si tratta di un esordio impossibile ma tutt’altro con l’azzurro che partirà comunque nettamente favorito.

In un modo o nell’altro si parla sempre di Jannik Sinner e non sempre con accezione positivo. Più volte l’azzurro ha subito attacchi su tutti i fronti sul caso Clostebol, tennisti e media non hanno gradito il trattamento, a loro dire, ricevuto dall’azzurro che intanto non pensa a ciò ma continua a giocare e spera di raggiungere il suo miglior risultato a Parigi, magari la rivincita di Roma contro Carlos Alcaraz in finale.

Uno dei maggiori critici nei confronti di Jannik Sinner è il noto giornalista Corrado Augias che ha più volte manifestato parole critiche nei confronti del campione di San Candido. E in queste ore Augias è tornato a parlare, non mancando di riservare più di qualche frecciatina nei confronti del numero uno. Corrado Augias ha tenuto a specificare che non si tratta di cose personali ma che non ha gradito alcune scelte, dalla decisione di prendere la residenza a Montecarlo fino al rifiuto di Jannik di andare dal presidente della Repubblica Mattarella.

Bufera Jannik Sinner, arriva l’attacco di Corrado Augias

Il giornalista Corrado Augias ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni del Dolomiten che di fatto gli ha chiesto delle critiche più volte realizzate ai danni del fenomeno altoatesino. Tra le altre cose Augias ritorna sul rifiuto di andare ad incontro Mattarella e sottolinea: “Un invito del presidente non si rifiuta mai! E’ sconveniente e ci si va anche se si è in sedia a rotelle”, un attacco che ha fatto molto discutere quello del giornalista.

Jannik Sinner declinò l’invito a causa dei tanti impegni sportivi e successivamente è poi andato con la squadra di Davis all’incontro con Mattarella. Poi Augias torna nuovamente sulla questione tasse e sulla residenza dell’azzurro a Montecarlo e anche qui continua a punzecchiare il fenomeno azzurro sentenziando:

“La Provincia trattiene il 90 % del gettito fiscale e perchè lui non paga le tasse in Alto Adige? Anche io ho una certa fama e dico al mio commercialista di fare tutto in regola e pagare con grande attenzione. Voglio essere in regola con il Fisco fino all’ultimo centesimo”, la chiosa finale di Augias.