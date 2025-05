Ultim’ora, la Ferrari volta subito pagina: clamoroso addio

Inizio stagione terribile in casa Ferrari e in azienda potrebbero presto esserci le prime valutazioni. Occhio ad un sorprendente addio.

In casa Ferrari c’erano ben altre aspettative a inizio stagione e invece le cose sono andate nel peggiore dei modi. Siamo quasi a metà stagione e la Rossa è ormai praticamente fuori sia dalla lotta al titolo costruttori e sia a quello piloti anche se a dire il vero tutto ciò è solo un eufemismo. Possiamo dire infatti che finora la stagione è stata davvero fallimentare e i risultati non convincono.

Nell’ultimo Gran Premio di Montecarlo il secondo e il quinto posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno parzialmente dato un minimo di ottimismo ma le cose non sembrano andare per il meglio ed il distacco rispetto alle altre vetture è evidente. McLaren, Red Bull e anche Mercedes hanno qualcosa in più e le cose sono davvero precipitate nelle ultime settimane.

In Ferrari il clima è negativo, la situazione non è delle migliori e abbiamo recentemente un piccolo scontro tra Lewis Hamilton ed uno dei capo ingegneri. Per Leclerc la situazione è ancora peggio con il monegasco che si sente penalizzato da una squadra che non funziona e quest’anno ha perso l’ennesima chance di titolo. In Ferrari qualcuno deve pagare e nelle ultime ore è arrivata una voce clamorosa: la Ferrari starebbe valutando l’addio di Frederic Vasseur, tra i principali responsabile di questa dura annata.

Addio Ferrari, è già pronto il sostituto

Una vera e propria bomba ha scosso il mondo della Formula Uno. Un colpo di scena inaspettato ed ora Frederic Vasseur potrebbe davvero salutare la Ferrari al termine di questa stagione. I colleghi della Bild hanno lanciato una vera e propria bomba con la Ferrari che avrebbe contattato in queste settimane il Team Manager della Red Bull Chris Horner. Un cambiamento clamoroso con la scuderia italiana che si assicurerebbe una delle stelle all’interno della Formula Uno.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a rapporti comunque abbastanza tesi tra le parti, i rapporti tra la Red Bull ed Horner vivono di alti e bassi e il Team Manager è stato spesso ai ferri corti con Max Verstappen e con il super manager Helmut Marko, da qui la decisione di cambiare. Al momento nulla di confermato ma l’ipotesi è confermata, potrebbe esserci un clamoroso triangolo.

L’ex Alpha Tauri Franz Tost, spinto da Marko, al posto di Horner e quest’ultimo in Ferrari al posto di Vasseur che sembrerebbe, a questo punto, avere davvero ‘le ore contate’. L’esperienza in Ferrari non ha convinto e la dirigenza sarebbe intenzionata a cambiare presto, occhio quindi ai possibili cambiamenti nelle prossime ore.