Svolta Ferrari per Miami, colpo di scena Leclerc-Hamilton: cosa cambia

Incredibili novità in vista del Gran Premio di Miami. Annuncio ufficiale per la Ferrari e per la coppia Leclerc-Hamilton. I dettagli.

L’inizio stagione per la Ferrari è stato molto difficile. I tifosi della Rossa avevano ben altre aspettative e speravano di vedere la scuderia di Maranello in lotta per il titolo, ma le cose non stanno andando come previsto, siamo solo alla prima parte della stagione ma il Mondiale per Charles Leclerc e Lewis Hamilton sembra davvero utopia.

La Rossa è attesa ora ad una reazione e la speranza è di vedere la Ferrari in lotta con McLaren e Red Bull già nel prossimo weekend, nel tanto atteso Gran Premio di Miami. Leclerc ha ottenuto un ottimo podio ma ora i tifosi vogliono vedere lui o Hamilton in lotta per la vittoria. La Ferrari è in difficoltà ma intanto sono arrivate importanti novità in vista del prossimo Gran Premio.

O meglio mentre si è in attesa di aggiornamenti per far crescere la vettura nelle ultime ore sono arrivate novità per quel che riguarda la scuderia e la Ferrari ha pubblicato un post sui social che fa letteralmente sognare i tifosi. Immagini e un video con il nuovo look di Leclerc e Hamilton per la Ferrari, immagini bellissime ed i fan non vedono l’ora di vedere i due scendere in pista in questa nuova veste.

Nuovo look per Leclerc e Hamilton, tifosi della Ferrari in vera estasi

Un nuovo look quasi interamente in bianco, un abbigliamento classico e piuttosto elegante affiancato da piccoli segni in rosso per evidenziare la tradizione storica Ferrari. La nuova collezione Ferrari sta facendo il giro del web e quindi un look tutto bianco a sostituire quel blu che ci aveva accompagnato nel 2024.

In quell’occasione si trattava di festeggiare la presenza per il 70esimo anno del marchio Ferrari in America e ora invece la Rossa vuole pubblicare un nuovo look. Sicuramente il vestiario Ferrari andrà a roba ma ora l’augurio dei tifosi è che la formazione di Maranello possa tornare competitiva in pista e provare a vincere.

Quest’anno siamo a 0 vittorie e un successo di Hamilton solo nella Sprint ma i tifosi vogliono assolutamente qualcosa in più. Al momento la McLaren sembra avere qualcosa in più di tutte le rivali, che sia la Ferrari o la Red Bull del campione in mondo in carica Max Verstappen ma servono novità in casa Rossa ed i tifosi si augurano un cambiamento importante.