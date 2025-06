Sinner, torna l’incubo a poche ore dal match con Rublev: tifosi in ansia

Tra poche ore andrà in scena l'Ottavo di finale del Roland Garros tra il numero uno Jannik Sinner e il russo Andrey Rublev.

Nella giornata odierna si completeranno gli Ottavi di finale del Roland Garros e c’è grande attesa per il match serale tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il tennista russo Andrey Rublev, atleta in questo momento in difficoltà ma comunque tra i più talentuosi all’interno del circuito.

Finora il cammino del campione di San Candido a Parigi è stato davvero dirompente, ha letteralmente lasciato le briciole a tutti gli avversari e ne abbiamo avuto anche nell’ultimo match contro il ceco Lehecka, distrutto con il risultato di 6-0;6-1;6-2. Insomma Sinner è spettacolare ed è tornato dalla squalifica ancora più forte, sia fisicamente che mentalmente. Il talento azzurro continua a macinare risultati e ora i tifosi sperano di vedere la prima finale a Parigi tra lui e Carlos Alcaraz.

Se per lo spagnolo ci sono davvero grandi opportunità e sembra essere favoritissimo diversa è la situazione di Jannik che prima della finale ha comunque una serie di avversari di gran livello. Subito c’è Rublev, poi c’è il vincente tra Bublik e il grande amico Jack Draper mentre in semifinale Sinner potrebbe beccare uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, insomma un cammino più che tortuoso all’orizzonte per il tennista.

Sinner e la sfida contro Rublev: il match può rivelarsi più duro del previsto

Per molti Jannik Sinner è nettamente favorito con il russo Rublev, considerato spacciato dalla maggior parte degli addetti ai lavori. I precedenti però dicono altro e Sinner è avanti 6 a 3 contro un tennista che più volte lo ha messo in difficoltà nel corso di questi anni. E l’ultima grande vittoria di Rublev contro Sinner è avvenuta proprio in quel di Parigi, agli Ottavi del Roland Garros di tre anni fa.

In quell’occasione però va sottolineato che il fenomeno azzurro fu costretto al ritiro ad inizio terzo set e dopo una serie di problemi fisici oltre al fatto che Jannik aveva solo 21 anni ed era ancora all’inizio della sua straordinaria carriera. Quel match diede consapevolezza all’azzurro sul fatto che a livello fisico serviva qualcosa in più e Sinner a fine match infatti sottolineò: “Se devo investire sul fisico lo farò, anche a costo di fermarmi”, con quelle dichiarazioni che poi sono diventate storiche.

L’ultimo precedente tra i due è avvenuto a Cincinnati 2024 e in quel caso fu Sinner a vincere, ma in rimonta e chiudendo una sfida sofferta dopo tre set di grande battaglia. Ora ci sarà una nuova sfida e i tifosi sperano in una rivincita per il fenomeno azzurro.