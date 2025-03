Alcaraz in lacrime, grande dolore per i suoi tifosi: cos’è successo

Carlos Alcaraz è uno dei più grandi tennisti al mondo e nonostante la giovanissima età ha già raggiunto grandissimi risultati. Quattro titoli del Grande Slam, numerosi Masters 1000 e una carriera che lo ha visto diventare numero uno in giovanissima età. Ora è numero 3 al mondo ma nonostante ciò continua ad essere uno dei principali rivali di Jannik Sinner nel circuito.

A dire il vero al momento il circuito vede la loro costante sfida, due atleti sopra tutti gli altri e Alcaraz è numero 3 (e non numero due) per alcuni problemi fisici ed una discontinuità che hanno caratterizzato lo scorso anno. Ciò nonostante Sinner e lo spagnolo si sono divisi i titoli del Grande Slam, l’azzurro ha dominato sul cemento mentre Carlos ha vinto due prestigiosi tornei come il Roland Garros e Wimbledon.

Poche settimane dopo lo Slam sull’erba il tennista murciano è tornato sulla terra per giocare i Giochi Olimpici di Parigi dove non è andato oltre la medaglia d’argento, sconfitto in finale da Novak Djokovic che ha fatto cosi la storia. Un grosso rimpianto per lo spagnolo che potrà comunque rifarsi in futuro, visto la giovanissima età. Alcaraz ha però parlato di questa delusione e le sue dichiarazioni sono letteralmente da brividi.

Brividi Carlos Alcaraz, le parole lasciano di sasso

Carlos Alcaraz ha vinto due Slam e tanti trofei nel 2024 ma nonostante ciò la delusione per la sconfitta è tanta e il campione iberico è tornato a parlare della finale persa a Parigi. Attualmente lo spagnolo ha disputato un esibizione con l’americano Frances Tiafoe e poi si preparerà per i due importanti Masters 1000 di Marzo, quello di Indian Wells e quello di Miami.

Attraverso un’intervista con l’ex tennista spagnolo Alex Corretja il campione spagnolo è tornato sulla sfida con Djokovic e sulla sconfitta di Parigi che ha dato grande rammarico: “E’ stato un momento piuttosto difficile, il mio obiettivo principale nel 2024 era vincere la medaglia d’oro e durante la settimana olimpica pensavo a questa cosa come un traguardo necessario. Quando ti imponi di avere la necessità di fare qualcosa poi quel pensiero sarà sempre nocivo in campo”, ha tuonato Carlos.

Lo spagnolo ha sottolineato la grande delusione per questa sconfitta e ha svelato che subito dopo la sconfitta diventa nocivo e ci pensi e ci ripensi. Carlos ha sottolineato: “Subito dopo la sconfitta avevo in testa il pensiero di aver deluso il mio paese, milioni di persone si aspettavano che io vincessi la medaglia d’oro e non è andata cosi”. E non è stato affatto facile per Carlos reagire a tutto ciò.