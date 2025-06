Squalifica Verstappen, in arrivo lo stop per un GP: Mondiale compromesso!

Situazione drammatica in casa Red Bull per il campione del mondo in carica Max Verstappen. La squalifica ora è ad un passo.

Il Gran Premio di Barcellona ha dato ancora una volta chiare risposte nel circuito di Formula Uno e sarà probabilmente una sfida in casa McLaren per il Mondiale. Il titolo costruttori è ad un passo mentre Oscar Piastri è al momento favorito su Lando Norris, inizialmente candidato numero uno alla vittoria del Mondiale. Mentre la McLaren va avanti c’è da sottolineare una battuta d’arresto per il campione del mondo Max Verstappen.

La stella olandese, pilota della Red Bull, sta provando in tutti i modi a competere con gli avversari ma la differenza di valore tra scuderia è troppo netta e capita cosi che Super Max si spinga al limite, talvolta esagerando. Anche in Catalogna purtroppo è successo e Verstappen ha ricevuto cosi una squalifica, ovviamente parliamo dello scontro verso la fine del match tra Verstappen e l’inglese George Russell.

A fine gara e dopo la Safety Car Verstappen è stato prima superato da Leclerc e poi ha avuto uno scontro con Russell, arrivando ad una ‘ruotata’ con l’avversario. Verstappen è stato cosi squalificato o meglio penalizzato, ‘retrocesso’ alla decima posizione e perdendo cosi altri decisivi punti nella lotta Mondiale. Al momento Piastri ha 10 punti di vantaggio su Norris in classifica mentre Verstappen è a 49 punti dalla vetta e il pilota olandese rischia tantissimo!

Mondiale Formula Uno, Verstappen ad un passo dalla squalifica

Oltre alla penalizzazione in classifica Max Verstappen ha perso anche altri punti dalla patente e ora il campione olandese rischia grosso. Ogni pilota di Formula Uno ha una ‘patente’ e su questa ci sono punti che uno sportivo può avere o meno. Insomma Verstappen ha perso altri punti e il fenomeno adesso ha solo 1 punto sulla patente, e perdendo anche quello rischia di saltare un Gran Premio.

Se perdi tutti i punti della patente in automatico vieni squalificato per un Gran Premio e questo comprometterebbe direttamente la lotta al Mondiale, già adesso tutt’altro che certa. Il fenomeno olandese è molto distante dalle McLaren e un altro passo falso potrebbe costargli caro. In caso di errori in Canada o in Austria Verstappen perderebbe sicuramente un Gran Premio mentre l’allerta resta rossa anche successivamente al 30 Giugno.

In futuro Verstappen riceverà due punti e avrà cosi 3 punti sulla patente e in quel caso dovrà difendere questi 3 punti fino alle ultime 4 gare della stagione quando poi la Superlicenza arriverà a 5 punti. Ma insomma Verstappen rischia grosso, la squalifica è molto vicina.