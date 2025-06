Berrettini, decisione improvvisa: i tifosi restano di sasso

Il tennista italiano Matteo Berrettini è stato nuovamente protagonista in queste ore. Ma non sui campi da tennis.

Prosegue il Roland Garros e nella giornata odierna cominciano ufficialmente i Quarti di finale del secondo Slam dell’anno. Tanta attesa per le sfide che vedono protagonisti atleti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in molti si augurano di vederli in finale insieme. Chi non è presente in questo Roland Garros è invece il tennista romano Matteo Berrettini, alle prese ancora con un nuovo infortunio.

La carriera del tennista italiano è stata molto importante e d’altronde parliamo di un due volte finalista di Wimbledon e specialmente sull’erba riesce a dare il meglio di sè. Rispetto alla Top 10 di qualche tempo fa ora Berrettini è scivolato abbastanza indietro in classifica e tutto è legato purtroppo alla questione infortuni. La carriera dell’azzurro sta vivendo grosse difficoltà a causa di questo motivo.

L’atleta capitolino si è ritirato agli Internazionali d’Italia a Roma contro Casper Ruud, dopo aver perso il primo set. Poi ha annunciato il forfait al Roland Garros e di fatto ha perso altre chance in chiave tennis, con uno stop piuttosto importante. Ora la speranza dell’azzurro e dei tifosi è essere al meglio per la stagione sull’erba, la sua superficie preferita e dove ha sicuramente più chance di ottenere la vittoria. E intanto Berrettini è ancora protagonista in queste ore.

Matteo Berrettini ‘on fire’, il gesto lascia tutti a bocca aperta

Mentre Sinner e Alcaraz danno spettacolo sui campi di Parigi è diversa la situazione di Matteo Berrettini, al momento fermo per infortunio. Il tennista azzurro è stato protagonista in queste ore di un bel gesto: Matteo ha partecipato al concerto di Vasco Rossi, cantante che l’azzurro da tempo considera come uno dei suoi idoli.

I due si sono visti direttamente al termine del Concerto, come postato sugli account social del cantante che ha postato sia foto che video. Berrettini e Vasco Rossi si sono incontrati, una foto ed un autografo e Matteo gli ha regalato e poi firmato una racchetta, un gesto che il cantante, molto felice dell’incontro, ha apprezzato notevolmente. Un gesto che per alcuni potrebbe significare poco ma che Vasco Rossi ha apprezzato notevolmente.

Allo stesso tempo Berrettini ha ascoltato felicemente uno dei suoi idoli ed ha postato la foto dei due insieme. Tanti fan hanno apprezzato tutto ciò ed hanno commentato quest’incontro via social. Berrettini ora sta lavorando al ritorno in campo e l’obiettivo è essere al meglio per la stagione sull’erba, ormai a poche settimane.