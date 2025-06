Ultim’ora, stazioni chiuse a Roma e stop alla metro: il motivo

I trasporti sono un’ente fondamentale per il servizio pubblico italiano e per tutti i cittadini e quando si fermano – per un motivo o un altro – la situazione diventa un caos assoluto. Ne sappiamo qualcosa quando ci sono degli scioperi e purtroppo negli ultimi mesi ne abbiamo visti tanti ma possono esserci anche altre tipologie di imprevisti.

Nelle ultime ore l’intera città è entrata nel panico e un incidente improvviso ha generato vari problemi. E’ accaduto tutto purtroppo nella giornata di ieri, nello specifico in serata, e lunedi 9 Giugno 2025 una persona è venuta a mancare, un ragazzo giovane è stato investito da un treno che viaggiava in direzione Rebibbia, lasciando sotto shock tutti i presenti che hanno assistito all’accaduto.

Erano circa le ore 22 ma c’erano comunque diverse persone, e purtroppo parliamo di un suicidio con questa persona che si è gettata volontariamente sotto il treno e sono stati inutili tutti i soccorsi, il decesso è stato davvero pressocchè immediato. Subito dopo questa morte è stata fermata la circolazione dei treni e l’Atac ha bloccato le corse – in entrambe le direzioni – presso le linee B e B1 da San Paolo Basilica fino a Rebibbia e Jonio in modo da permettere tutti gli interventi delle forze dell’ordine. Uno non vorrebbe mai dare queste notizie ma ogni anno ci sono centinaia di persone che arrivano a questo triste gesto.

Stazioni chiuse a Roma: ecco cosa sta succedendo

Dopo l’incidente avvenuto ieri sera le stazioni sono rimaste chiuse per diverse ore e per trovare una soluzione alternativa c’è voluto tempo ma l’Atac ha messo a disposizione delle navette sostitutive che hanno almeno in parte provato a risolvere il problema. Tutte le persone sui treni sono state fatte scendere dai rispettivi convogli e l’intera zona ha vissuto ore di caos, è sempre una situazione complicata oltre ovviamente ad una tragedia che fa sempre male leggere.

Solo in queste ore la circolazione è riuscita a tornare alla normalità. Non sono da escludere nuove problematiche ma il tutto dovrebbe essere risolto con Roma Termini e tutte le zone circostanti che sono piene di gente e situazioni del genere finiscono per creare ulteriore caos in città. Una brutta notizia che colpisce comunque la città, non si conoscono le generalità ed il motivo di questo gesto ma i presenti sono rimasti sconvolti dall’accaduto ed è sempre