“Basta”, colpo di scena Bagnaia: annuncio di pochi istanti fa

La stagione di MotoGp è sempre più nel vivo e anche se questa settimana c’è una piccola pausa il Mondiale continua a tenere banco e c’è curiosità per sapere se qualcuno riuscirà a fermare il netto dominio di Marc Marquez, pilota che domina ormai in ogni gran premio, che siano qualifiche, sprint o direttamente gara. Il distacco dagli avversari è evidente, i numeri sul fratello Alex Marquez e sul compagno di squadra Pecco Bagnaia sono imbarazzanti.

Lo stesso Bagnaia ha ammesso che Marc è il pilota più forte sulla moto più forte ma la situazione è al limite davvero, Pecco non ha mai battuto Marc quest’anno e l’unica volta che gli è finito davanti è solo grazie ad una caduta del campione iberico. Ci si chiede cosi’ cosa stia succedendo al campione italiano e cosa serve per la svolta. Ne ha parlato lo storico manager della MotoGp Carlo Pernat, intervenuto ai microfoni di Fanpage e che ha raccontato diversi aneddoti.

Tanti i temi discussi, dal rapporto con l’amico fraterno Loris Capirossi alla rivelazione sul rifiuto per un accordo per essere il manager di Valentino Rossi. Ma a tenere banco è sempre il momento del Mondiale attuale, il dominio di Marc Marquez e le difficoltà – ormai piuttosto evidenti – di Pecco Bagnaia.

Marquez Bagnaia, arriva la sentenza di Carlo Pernat

Attraverso i microfoni di Fanpage lo storico manager Carlo Pernat ha spiegato cosa serve a Bagnaia per liberarsi ‘e dire basta’ alle vittorie del compagno di squadra Marc Marquez, letteralmente infermabile. Carlo ha chiarito: “Pecco deve stare sereno e togliersi Marquez dalla testa. E’ iniziato tutto quando Marc ha firmato con la Ducati ed in quel momento è entrato un tarlo nella mente del pilota italiano”.

E non è la prima volta che accade ai compagni di squadra e Pernat ha spiegato: “Marquez ha sempre devastato i compagni di squadra e Pecco sta pagando mentalmente questa cosa. Ma anche lui è un campione, ha vinto due titoli Mondiali e non deve dimostrare nulla. Lui deve riscoprire il divertimento e la leggerezza, avere persone che gli ricordino che correre è prima di tutto una passione”.

E deve farlo dal prossimo Gran Premio, evento dove Alex Marquez potrebbe mancare per infortunio e Bagnaia risulta essere l’unico grande rivale del compagno di squadra. Se non per il titolo almeno per ogni gara.