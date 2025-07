Pogacar stravolto, bufera al Tour de France: messaggio da brividi

Situazione sorprendente per quel che riguarda Tadej Pogacar e la sua esperienza in questo Tour de France. Ecco cosa sta succedendo.

Tra poche ore Tadej Pogacar alzerà ai Champs Elysees di Parigi l’ennesimo titolo della sua carriera, la vittoria di un Tour de France dominato e dove non c’è praticamente mai stata storia. Il campione sloveno ha letteralmente annichilito tutti gli avversari, gli ha lasciato le briciole e ben poco altro, basti pensare che il grande rivale Vingegaard ha finito ad oltre quattro minuti.

Pogacar come sempre è stato spettacolare, scatti a 50-60 km dall’arrivo, avversari distrutti ed una corazzata come super team nella UAE Emirates. Ci sono tutti i motivi per sorridere quindi visto questa situazione, eppure qualcosa non va e questa situazione di Pogacar sembra per certi versi abbastanza sorprendente. L’atleta sembra stanco, stufo e non vede l’ora di andare via.

Lo hanno notato tutti e nella giornata di ieri è stato evidente a tutti, Tadej si è presentato sul palco con un fare strano, quasi sbuffando e non vedeva l’ora di andare via. In Francia – tra le altre cose – l’atleta sta ora ricevendo numerose critiche e sia stampa che tifosi vorrebbero vedere un campione sorridente, un campione felice mentre viene premiato. Eppure Pogacar non è cosi e nelle ultime ore alcune sue dichiarazioni hanno fatto abbastanza scalpore.

Caos Pogacar, il messaggio lascia increduli

Nell’ultima tappa Pogacar è stato più strano del solito, ha provato solo una volta ma poi è rimasto a ruota di Vingegaard, gestendo un vantaggio di oltre 4 minuti e ignorando la tappa del giorno. Commentando questa situazione l’atleta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non vedo l’ora di tornare a casa, sto contando i chilometri che mi separano da Parigi”, un messaggio di insofferenza che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori e nessuno se lo aspettava. Pogacar non vede l’ora che finisce tutto e ha provato a chiarire dopo la premiazione il motivo di queste abbastanza particolari dichiarazioni:

“Tutto si sta trascinando, la situazione si sta facendo lunga…”e in fondo possiamo capire dal fatto che Pogacar quest’anno ha corso tantissimo, ha partecipato a quasi tutte le Classiche di un giorno, sorprendendo e vincendo in qualche occasione, ha disputato qualche corsa a tappa (saltato però il Giro d’Italia) e dopo il Tour proverà a vincere anche la Vuelta, quest’anno dinanzi ad un edizione storica e Tadej è uno degli uomini più attesi. Intanto però queste dichiarazioni preoccupano.