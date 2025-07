Sinner sconsolato, che tegola: salta gli Us Open

Gli Us Open perdono uno dei suoi grandi protagonisti e cosi va malissimo. Anche per Jannik Sinner non è una bella notizia.

Si sta disputando in questi giorni il Masters 1000 di Toronto, il torneo canadese che fa da preludio ai tornei di Cincinnati e specialmente agli Us Open. Qui a Toronto mancano quasi tutti i big, non ci saranno ad esempio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che hanno preferito allenarsi ancora in vista dei prossimi impegni. E tra gli atleti della Top 30 ne mancano davvero molti.

Tanti assenti nel circuito Atp, un calendario fittissimo e spesso si deve fare i conti con gli infortuni. Lo stop di 1 mese o oltre ti costringe a restare ai box per diverso tempo, lo abbiamo visto con la sospensione a Jannik Sinner, rimasto fermo per 3 mesi e costretti a saltare diversi tornei importanti per il caso Clostebol. Insomma il tennis trema sempre in caso di infortuni e nelle ultime ore è arrivata una nuova brutta notizia.

Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, Top 30 ed ex numero 3 delle classifiche mondiali, ha annunciato che salterà anche gli Us Open. Dopo i 1000 canadesi ed americani l’atleta salterà anche l’ultimo Slam della stagione, complicando l’annata e rischiando di crollare tra l’altro anche nel ranking della classifica Atp. Insomma una brutta notizia per gli appassionati e che sicuramente non farà piacere per il numero uno al mondo Jannik Sinner, sconsolato a questa triste notizia.

Jannik Sinner, la delusione è tanta: ora è ufficiale

Il numero uno Jannik Sinner sarà presente agli Us Open 2025, ma per l’azzurro la notizia del ritiro di Dimitrov è sicuramente una bella batosta. Jannik Sinner vuole vincere sempre ma sempre al 100 % e di certo non dimenticherà quello che è successo agli Ottavi di finale di Wimbledon dove ha avuto una bella dose di fortuna ma di certo non è bello vincere cosi.

Jannik Sinner si è qualificato ai Quarti dopo la vittoria per ritiro di Dimitrov, un tennista che era avanti di due set e che sembrava ad un passo dalla vittoria. Invece l’azzurro è andato avanti, sfruttando lo strappo agli addominali del tennista bulgaro, ed ha cosi ottenuto il pass per i Quarti. Il fenomeno altoatesino ha però sottolineato più volte come gli sia dispiaciuto vincere cosi, non è mai bello e la notizia del forfait di Dimitrov suonerà in mente all’azzurro ed ai suoi tifosi.

Sarebbe stato bello risfidarlo agli Us Open ma invece Grigor deve fermarsi, ed è uno stop ad un record visto che era reduce da ben 58 Slam di fila. Stavolta a New York non ci sarà, dispiace a noi come a tutti i fan di Sinner e a Jannik stesso.