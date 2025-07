Torna in pista dopo aver sfiorato la morte, nemmeno Zanardi ci crede

Alex Zanardi ha scritto sicuramente la storia dello sport ed è divenuto una leggenda prima della Formula Uno e poi in handbike ma al di là dello sport Alex è stato una leggenda come uomo, un esempio che è riuscito ad andare oltre ad ogni difficoltà e a essere osservato in tutta la nazione. Tutti ...

Tutti conosciamo la storia di Alex Zanardi, uno sportivo che ha avuto prima dei gravi incidenti in Formula 1 e poi durante un allenamento in autostrada ha avuto un nuovo incidente in handbike dove è andato in coma ed ha rischiato la vita. Da quel momento Alex vive con la sua famiglia, attorno a lui c’è silenzio ma l’atleta resta un esempio e in molti continuano ad ispirarsi a lui.

Nelle ultime ore una nuova storia ha fatto molto rumore, una storia al limite tra il dramma e che però ha commesso milioni di fan. Stiamo parlando della storia del pilota Juan Manuel Correa, una storia che per certi versi ricorda appunto la storia di Alex Zanardi, Correa è un’atleta minore ma che ha evidenziato in questo periodo grande coraggio. Nell’ultimo anno e mezzo il giovane atleta ha subito ben 25 operazioni chirurgiche, operazioni svolte per provare a mettere a posto oltre 20 fratture alle gambe.

Correa come Zanardi, un dramma inquietante: ecco cosa sta succedendo

Un vero e proprio calvario quello di Juan Manuel Correa, un campione di motorsport delle categorie inferiori e che un anno e mezzo fa ha vissuto un grave incidente, in molti pensavano fosse la fine della sua carriera. Correa invece non ha mai mollato, ha lottato fino ad ora ed adesso è pronto a tornare alla guida. Correa è un pilota che tornerà su monoposto in Formula 3, prendere parte al Mondiale con il Team 3.

Una storia particolare e che è passata per certi versi in secondo piano. Era il 31 Agosto del 2019, si correva in Formula 2 sul circuito di Spa e in quel Gran Premio perse a vita Anthoine Hubert. Alcuni non lo ricordano o non ne hanno parlato ma in quella gara anche Correa rischiò tantissimo, si salvò quasi per miracolo e gli è andata piuttosto bene.

In coma indotto per diverse settimane e ha rischiato davvero grosso ma Correa ha lottato fino alla fine e questo weekend tornerà a correre, il pilota ha espresso la sua gioia, per inseguire sempre e comunque il suo sogno.