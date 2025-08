Alcaraz di nuovo numero 1, l’ultima decisione allarma Sinner

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è destinata a durare per anni ed i due sono considerati come gli eredi dei Big Three. Sono ormai 60 settimane consecutive che il fenomeno di San Candido comanda il ranking Atp ma lo spagnolo è destinato al sorpasso, o meglio le probabilità che questo possa avvenire presto sono davvero tante.

Era tempo che il tennis non aveva campioni di questo calibro e i due tennisti stanno dimostrando a più riprese il loro valore. Alcaraz e Sinner si sono divisi gli ultimi 7 Slam e li abbiamo ammirati in finale sia al Roland Garros che a Wimbledon. Se a Londra il tennista azzurro ha vinto, quasi dominando l’avversario, a Parigi proseguono invece i rimpianti. Sinner ha avuto tre Championship Point consecutivi ed è stato ad un passo dal titolo.

Ora a questo punto potevamo parlare senza particolari dubbi di sogno Career Grande Slam, ma invece la situazione è ben diversa e Sinner rischia di perdere punti in chiave classifica. I due tennisti hanno deciso di saltare il torneo di Toronto, testa adesso ai prossimi tornei di Cincinnati e degli Us Open dove Jannik difende tanti punti mentre Alcaraz praticamente ha zero punti da difendere. Una situazione molto interessante per lo spagnolo e Carlos è chiamato per la reazione.

Boom Alcaraz, il sorpasso a Sinner è davvero imminente

Alcaraz è pronto a superare Sinner, in questi giorni lo spagnolo ha intensificato gli allenamenti – come riportano anche i media iberici – e vuole ottimizzare la preparazione e superare cosi in classifica il grande rivale. Solitamente Alcaraz ha sempre faticato nella seconda parte di stagione, per questo motivo ora ha deciso di migliorare e intensificare gli allenamenti e cosi il sorpasso non è utopia. Anzi, potremmo dire davvero tutt’altro.

L’obiettivo è prepararsi al meglio per la stagione sul cemento, una superficie dove spesso Carlos ha faticato e dove lo scorso anno conquistò pochissimi punti. Sinner difende tanti titoli e il sorpasso quindi stavolta è davvero vicino, il primato per Alcaraz è questione di settimane o mesi e c’è ben poco da fare per il fenomeno italiano. Sinner paga la sospensione legata al caso Clostebol, sospensione che l’azzurro ha patteggiato per questi tre mesi, e questo ovviamente condiziona la sua classifica.

Insomma Alcaraz studia il sorpasso mentre per Sinner le cose si complicano e non poco.