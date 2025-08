Sinner non scenderà in campo: altro colpo di scena dopo il forfait a Toronto

Sono passati circa 20 giorni ma per i suoi tifosi sembra mezzo secolo. Jannik Sinner non gioca dallo scorso 13 Luglio, una data indimenticabile per il tennis italiano, giorno che ha visto per la prima volta un italiano vincere a Wimbledon e realizzare la storia di questo sport. Il fenomeno di San Candido ha battuto il suo grande rivale Carlos Alcaraz in quattro set, si è preso qualche settimana di vacanza (più che meritata aggiungiamo) ed è ora pronto a tornare in pista.

Jannik Sinner, come quasi tutti i big nel circuito, ha deciso di dare forfait al Masters 1000 di Toronto e tornerà in campo questa settimana per il Masters 1000 di Cincinnati, primo torneo dove difende tanti punti ed è chiamato ad una seconda parte di stagione di grandissimo livello per provare a trattenere il primo posto nel ranking. Il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è chiamato invece al sorpasso e le prossime settimane saranno decisive, uno scontro molto interessante.

E ora i tifosi del fenomeno altoatesino si chiedono quando l’azzurro tornerà ufficialmente in campo, sono impazienti e non vedono l’ora di rivederlo in campo. In molti affermano che Sinner tornerà a Cincinnati ma va chiarita una cosa riguardo una data. Il numero uno al mondo tornerà in campo e ora manca poco per la data.

Boom Sinner, ecco quando torna in campo: le ultime

Jannik Sinner torna in campo, il numero uno al mondo non vede l’ora di rientrare ma va chiarito un dettaglio che alcuni forse dimenticano. Il torneo di Cincinnati comincerà il 7 Agosto 2025, ma il numero uno – come d’altronde anche Carlos Alcaraz e tutte le teste di serie – comincerà a giocare dal secondo turno, complice il Bye del primo turno. Sinner tornerà in campo sabato 9 o domenica 10 Agosto 2025, a quasi un mese di distanza dall’ultimo match, appunto la finale di Wimbledon.

Non conosciamo ancora chi sarà l’avversario del tennista di San Candido che lo scorso anno conquistò la vittoria battendo in finale Frances Tiafoe, e c’è curiosità per conoscere il suo prossimo avversario. Il fenomeno azzurro difende il titolo ed è il principale favorito in questa fase della stagione, sul cemento indoor e outdoor ha un qualcosa in più degli avversari e Cincinnati è il torneo principale in vista degli Us Open.