Hamilton via dalla Ferrari, ritiro inevitabile: annuncio di pochi minuti fa

La carriera di Lewis Hamilton è stata a dir poco leggendaria e le sue vittorie lo portano a essere paragonato ad uno dei migliori della storia. Per questo i tifosi della Ferrari, nella scorsa estate, hanno esultato per l’approdo del campione britannico ma purtroppo le cose non stanno andando come previsto. Anzi, possiamo dire, la situazione è molto peggio del previsto.

La Ferrari in Ungheria ha offerto una buona prova con Leclerc, in pole dopo le qualificazioni, che nonostante un problema al telaio ha concluso al quarto posto in classifica. Diversa la situazione invece per Hamilton, sempre nelle retrovie durante il Gran Premio e che ha terminato solo al dodicesimo posto. Un risultato assurdo se calcoliamo che la pista dell’Ungheria è la preferita del campione britannico, una pista dove ha vinto in diverse occasioni.

Ma oltre alla sconfitta sulla pista Hamilton ha preoccupato i fan della Rossa per le dichiarazioni, sia dopo le qualifiche che al termine della corsa. Parole forti, per certi versi pesanti, con Hamilton che è apparso rassegnato e le sue parole lasciano trapelare un certo malcontento. Lewis ha infatti sottolineato: “Mi sento inutile, forse bisogna cambiare pilota”, dichiarazioni forti e che ha lasciato spiazzato i media stessi.

Caos Ferrari, che succede con Hamilton: occhio alla questione ritiro

Nella gara è andata davvero poco meglio ma comunque Hamilton non è andato a punti e il britannico ha definito questa stagione come la peggiore della sua carriera. Un’annata da dimenticare con Lewis sempre sotto non solo ai rivali ma anche al compagno di squadra Leclerc, praticamente sempre davanti nel corso di questa stagione e l’unico a provarci in ogni modo e provare cosi a rialzare la china della squadra di Maranello.

Hamilton ha poi proseguito nel post gara affermando dichiarazioni piuttosto criptiche e sentenziando: “Ci sono diverse cose che stanno avvenendo dietro le quinte”. Parole particolari e in molti hanno parlato di un possibile addio. L’ex pilota Ralf Schumacher è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Germania ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Quando raggiungi una certa età e capisci di non essere più competitivo ne di tenere il passo con il tuo compagno di squadra, inizi a rifletterci su”. Parole dure e che aprono nuovi scenari, compreso quello del ritiro e chissà quando il campione britannico dirà a questo punto addio alla Formula Uno.