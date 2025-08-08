Bye bye Inter, colpo di scena: giocherà con Salah al Liverpool

Doccia fredda in casa Inter, il netto obiettivo di mercato ora può saltare. Il giocatore è ormai ad un passo dalla Premier League. 

Giornata di amichevoli per l’Inter di Cristian Chivu che nella giornata odierna affronterà la seconda amichevole di questo precampionato, una sfida contro il Monaco. I due club si sono affrontati nell’ultimo girone di Champions League, i nerazzurri hanno vinto mentre allo stesso tempo si parla sempre di calciomercato.

L’obiettivo primario della società nerazzurra è sicuramente Ademola Lookman, il giocatore nigeriano è l’obiettivo principale e parliamo della telenovela dell’estate, probabilmente le parti si incontreranno nei prossimi giorni e si cercherà di chiudere l’accordo definitivo. Occhio però alle sirene estere e non vanno esclusi inserimenti improvvisi con i nerazzurri che devono chiudere il prima possibile per non far saltare il colpo. Ma il giocatore africano non è l’unico obiettivo nerazzurro.

Oltre a Lookman l’Inter ha un’altra priorità ed è la difesa, sono ormai settimane che i nerazzurri seguono con grande interesse Giovanni Leoni ma la trattativa è ad un punto complicato, il giocatore viene valutato circa 40 milioni di euro ed i nerazzurri devono prima vendere e poi provare a rinforzare la difesa.

Il giocatore costa molto e la società milanese deve prima cedere e poi comprare, la situazione è chiara. Ci sono vari profili in uscita, da Palacios ad Asllani fino a Taremi e Sebastiano Esposito, ma comunque l’affare può saltare.

Mercato Inter, sfuma il colpo richiesto da Chivu

Leoni è una delle priorità dell’Inter ma il colpo rischia davvero di sfumare. Secondo alcune indiscrezioni il Liverpool di Arne Slot sarebbe pronto a presentare un’offerta per il giocatore ed assicurarsi cosi il talento del club ducale; Leoni è uno dei nomi nel mirino del Parma, ma non è il primo nome sulla lista. Il giocatore non è la principale richiesta dei Reds che comunque osservano attentamente.

I 40 milioni non sarebbero un problema economico e il Liverpool è pronto allo scippo, l’Inter trema. Leoni piace anche a Juventus e Milan ma i nerazzurri seguono da tempo il giocatore, e ora rischiano la clamorosa beffa. La società milanese ha bisogno prima di cedere, sacrificherebbe anche uno tra Bisseck e Pavard per fare cassa ma al momento non ci sono offerte e quelle poche fatte vengono rifiutate dai giocatori.

La priorità è Lookman, però occhio perchè Chivu chiede rinforzi in difesa, reparto dove vi sono gli ultratrentenni Acerbi, Darmian e De Vrij e servono sostituti in tempi rapidi e piuttosto immediati.

