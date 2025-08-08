Bye bye Inter, colpo di scena: giocherà con Salah al Liverpool

Giornata di amichevoli per l’Inter di Cristian Chivu che nella giornata odierna affronterà la seconda amichevole di questo precampionato, una sfida contro il Monaco. I due club si sono affrontati nell’ultimo girone di Champions League, i nerazzurri hanno vinto mentre allo stesso tempo si parla sempre di calciomercato.

L’obiettivo primario della società nerazzurra è sicuramente Ademola Lookman, il giocatore nigeriano è l’obiettivo principale e parliamo della telenovela dell’estate, probabilmente le parti si incontreranno nei prossimi giorni e si cercherà di chiudere l’accordo definitivo. Occhio però alle sirene estere e non vanno esclusi inserimenti improvvisi con i nerazzurri che devono chiudere il prima possibile per non far saltare il colpo. Ma il giocatore africano non è l’unico obiettivo nerazzurro.

Oltre a Lookman l’Inter ha un’altra priorità ed è la difesa, sono ormai settimane che i nerazzurri seguono con grande interesse Giovanni Leoni ma la trattativa è ad un punto complicato, il giocatore viene valutato circa 40 milioni di euro ed i nerazzurri devono prima vendere e poi provare a rinforzare la difesa.

Il giocatore costa molto e la società milanese deve prima cedere e poi comprare, la situazione è chiara. Ci sono vari profili in uscita, da Palacios ad Asllani fino a Taremi e Sebastiano Esposito, ma comunque l’affare può saltare.

Mercato Inter, sfuma il colpo richiesto da Chivu

Leoni è una delle priorità dell’Inter ma il colpo rischia davvero di sfumare. Secondo alcune indiscrezioni il Liverpool di Arne Slot sarebbe pronto a presentare un’offerta per il giocatore ed assicurarsi cosi il talento del club ducale; Leoni è uno dei nomi nel mirino del Parma, ma non è il primo nome sulla lista. Il giocatore non è la principale richiesta dei Reds che comunque osservano attentamente.

I 40 milioni non sarebbero un problema economico e il Liverpool è pronto allo scippo, l’Inter trema. Leoni piace anche a Juventus e Milan ma i nerazzurri seguono da tempo il giocatore, e ora rischiano la clamorosa beffa. La società milanese ha bisogno prima di cedere, sacrificherebbe anche uno tra Bisseck e Pavard per fare cassa ma al momento non ci sono offerte e quelle poche fatte vengono rifiutate dai giocatori.

La priorità è Lookman, però occhio perchè Chivu chiede rinforzi in difesa, reparto dove vi sono gli ultratrentenni Acerbi, Darmian e De Vrij e servono sostituti in tempi rapidi e piuttosto immediati.