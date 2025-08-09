Bagnaia davanti a Marquez in classifica, cataclisma in MotoGP

Colpo di scena in MotoGp in queste ore, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Cambia la classifica di Bagnaia e di Marc Marquez.

Gli appassionati di MotoGP non vedono l’ora che si ritorni in pista e che si ricominci con il motomondiale. Manca sempre meno e c’è curiosità per capire se ci sarà ancora il dominio assoluto di Marc Marquez o se qualcuno riuscirà davvero ad impensierirlo, come suo fratello Alex o il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, in pista con la sua stessa moto.

La MotoGP ha visto quest’anno il passaggio di Marc Marquez alla Ducati ufficiale e quindi ora ci ritroviamo con il pilota più forte sulla moto più forte ma nessuno si immaginava un dominio cosi netto con il pluricampione spagnolo con ben oltre i 100 punti di vantaggio sui suoi rivali, a partire dal compagno di squadra Pecco Bagnaia, tra i grandi sconfitti di questa stagione.

In molti si aspettavano un testa a testa per tutta la stagione tra i compagni di squadra e invece le cose non sembrerebbero andare cosi. Bagnaia è chiamato al riscatto in questa seconda parte della stagione e ha voluto subito mandare un messaggio al compagno di squadra e alla Ducati, anche per blindare il suo ruolo in squadra. In queste ore si sono tenute le prove al Balaton Park, evento che si terrà in Ungheria tra qualche settimana. E Bagnaia sembra più pronto che mai!

Rivoluzione in MotoGp, Bagnaia pronto alla vittoria

I piloti della Ducati hanno deciso di prepararsi in anticipo sul circuito ungherese, testando con la Ducati Panigale V4 S. Hanno partecipato all’evento i 6 piloti della Ducati più il collaudatore Michele Pirro e dopo una serie di giri è stato Pecco Bagnaia a concludere con il miglior tempo, di poco davanti proprio al compagno di squadra Marc Marquez. La settimana prossima si riparte con il Gran Premio d’Austria e poi si andrà subito in Ungheria e Bagnaia vuole lanciare la sfida ai suoi rivali.

Pecco ha concluso con il miglior tempo, un ottimo 1’41’468, di poco davanti a Marquez che ha concluso invece con il miglior giro da 1’41’500 e quindi una distanza minima ma stavolta con Bagnaia davanti. Tra i due compagni di squadra c’è rivalità ma finora Bagnaia non è mai finito davanti al compagno di squadra, se non grazie a qualche caduta da parte del pilota spagnolo.

Passi in avanti di Pecco che ha staccato invece gli altri rivali. Al terzo posto Fermin Aldeguer, davanti di un decimo a Franco Morbidelli ed Alex Marquez, per lui solo un quinto posto. Insomma Bagnaia vuole la riscossa ed in Ungheria è più carico che mai.