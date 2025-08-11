Dice addio alla Juve e vola a Madrid: ci siamo

Mancano circa 20 giorni alla chiusura del mercato ed alcune big italiane si trovano in una fase complicata, una situazione tutt’altro che difficile. Due dei club più in difficoltà sono l’Inter e specialmente la Juve, il club bianconero fatica a vendere e di conseguenza vede sfumare diversi nomi sul mercato, la situazione è critica.

Da qualche anno a questa parte in casa Juve si dà sicuramente più attenzione alla questione bilancio ed il club è stato chiaro con i dirigenti: prima vendere e poi comprare, non ci sono alternative su questo. La società torinese valuta alcuni profili, vorrebbe rinforzare ogni reparto ma la rosa è piena di esuberi ultra-costosi e che non hanno davvero mercato. Il caso più eclatante è senza dubbio quello relativo a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è il primo nome in uscita ma la Juve fatica a venderlo causa grande ingaggio ed una situazione abbastanza complicata ed è una cosa che si chiuderà negli ultimi giorni di mercato. Ancora peggio il caso dell’esterno argentino Nico Gonzalez, acquisto dello scorso anno che non ha mantenuto le attese ed anzi ha deluso le aspettative. Il club bianconero pagò il giocatore poco più di 35 milioni di euro dodici mesi fa ed ora il giocatore è in uscita, niente da fare per lui.

Nico Gonzalez è in uscita ma mancano acquirenti concreti e cosi ormai sembra sfumare la trattativa che porta invece al giocatore inglese Jadon Sancho, obiettivo dichiarato della formazione torinese.

Niente Juve, colpo a sorpresa della big spagnola

Come riporta Calciomercato.it sembra allontanarsi la pista italiana per Sancho che piace da tempo ad Inter e Juve ma con i bianconeri che faticano a cedere e stessa cosa per i nerazzurri ed ora sull’esterno offensivo inglese è finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone, letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso per Raspadori l’Atletico non vuole fermarsi, ha già piazzato qualche uscita ed è pronto ora a fare un altro colpo importante, il nome di Sancho attira particolarmente.

L’ingaggio non sarebbe un problema per il club spagnolo e il giocatore gradirebbe la destinazione. La Juve era in pole ma senza cessioni il mercato avanti è bloccato ed il club è chiamato a defilarsi. Situazione simile per Inter mentre il giocatore non sembra intrigato dall’opzione Roma, nata nelle ultime ore. Insomma occhio alle sorprese di mercato, Sancho sta per sfumare.

L’Atletico Madrid beffa Inter e Juventus, le parti sono vicine ed è pronto un nuovo colpo del club iberico.