Allegri ribalta il Milan, clamorosa decisione su Leao

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri sta valutando tutti i nomi a disposizione e su questi vuole valutare il nome di Rafa Leao.

Il precampionato del Milan prosegue senza sosta e il tecnico Massimiliano Allegri sta lavorando per rigenerare la rosa e creare una squadra competitiva per la prossima stagione. Manca qualcosina sul mercato, sicuramente arriverà un altro difensore, un terzino e una prima punta ma in primo luogo sta all’allenatore livornese provare a rigenerare la rosa a disposizione.

L’allenatore toscano deve valutare vari profili a disposizione, ci sono giocatori come Loftus Cheek, Gabbia e Saelemaekers che in un modo o nell’altro possono essere fondamentali nel nuovo Milan ma specialmente c’è grande curiosità sul talento portoghese Rafa Leao, quello che molti considerano come la vera stella del club rossonero. Il Milan lavora al presente ed al futuro, e soprattutto ha deciso di puntare sul campione lusitano.

Negli ultimi anni Leao ha spesso avuto alti e bassi e non ha espresso tutto il suo talento, ora invece è chiamato a mostrare il suo valore. Nell’ultima stagione talvolta Rafa ha provato a mettersi la squadra sulle spalle e il tecnico ha un piano ben preciso per provare a rivalutare il fenomeno rossonero. Un piano che parte dal ruolo e non solo.

Svolta per Rafa Leao, Allegri ha le idee chiare nel nuovo Milan

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha deciso di avvicinare Leao alla porta, metterlo in condizione di fare più gol ed allo stesso tempo di fare meno ripiegamenti difensivi. L’allenatore rossonero punta molto sul campione portoghese e dopo la sconfitta contro il Chelsea il tecnico ha parlato del momento del club e del suo giocatore principale:

“Leao? Ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni ora sono diventate più pesanti anche se dobbiamo dire che noi abbiamo avuto occasioni e potevamo essere più cattivi”. Nonostante la sconfitta contro i Blues in molti hanno apprezzato le condizioni di Leao, pronti a mettersi in mostra in lungo e in largo ed evidenziando a tutti il suo talento. Insomma per molti la cura Allegri sembra stia funzionando eccome.

L’allenatore ha poi parlato della prestazione dei suoi nonostante la sconfitta ed ha fatto filtrare abbastanza ottimismo: “Paradossalmente in dieci abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti in difesa, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa”. Il Milan debutterà ufficialmente nei prossimi giorni ed affronterà il turno di coppa Italia contro il Bari, club che milita in serie B.