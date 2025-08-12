Torna alla Ferrari e prende il posto di Hamilton, terremoto a Maranello

La stagione della Ferrari è stata finora piuttosto complicata e per entrambi i piloti è davvero durissima. Se Leclerc è ormai abituato da anni a questa difficile situazione diversa è la questione Hamilton con il pluricampione piuttosto in difficoltà. La Ferrari è in difficoltà, ed Hamilton non ne può più e negli ultimi Gran Premi è apparso insofferente. Le parole dopo il Gran Premio d’Ungheria hanno fatto molto rumore e c’è curiosità sul prossimo anno.

Nel 2026 ci sarà un nuovo regolamento ed una rivoluzione in Formula Uno e in molti si chiedono se la Ferrari tornerà competitiva per un titolo che manca ormai da fin troppo tempo. Ma visto le parole criptiche dopo l’ultimo Gran Premio ci sono dubbi sul fatto che Lewis Hamilton continui e non decida invece di ritirarsi dal mondo della Formula Uno e dello sport. Nelle ultime ore sono emerse interessanti dichiarazioni sul suo futuro e ora il suo futuro è da valutare.

Per molti Hamilton vuole valutare il valore della Ferrari il prossimo anno ma l’ipotesi ritiro non è da prendere in considerazione. L’ex pilota Johnny Herbert è intervenuto ai microfoni di Grosvenor Casino e ha chiarito chi sicuramente non sarà in Ferrari: “Non credo che arriverebbe Verstappen e penso che la Ferrari potrebbe invece puntare su un pilota giovane”.

Addio Hamilton, chi sarà il nuovo pilota Ferrari?

Il futuro di Hamilton resta in bilico, la Ferrari valuta il suo possibile addio e possibile sostituto ma è tutto ancora da valutare ed Herbert ha proseguito cosi facendo la lista dei candidati che potrebbe arrivare a Maranello: “Occhio a Bearman, un pilota che viene dalla Ferrari Driver Academy, oppure potrebbe addirittura tornare Sainz. Ho letto che tornerebbe volentieri alla Ferrari, ora sta avendo delle difficoltà ma alla Rossa ha fatto bene ed era alla pari con Leclerc”.

Insomma il futuro di Hamilton è un rebus, il campione britannico aveva grandi aspettative sull’esperienza in Italia ma finora l’esperienza in Ferrari è un vero incubo. Un momento piuttosto complicato, e i prossimi mesi (e incontri per valutare la nuova vettura) saranno decisivi per Hamilton, staremo vedere se resterà alla rossa o comincerà una nuova avventura. La Ferrari riflette e con sè il grande pilota.

Sono mesi caldi e non solo per il clima, la Ferrari ed i suoi piloti valutano il suo futuro.