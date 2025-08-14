Ultim’ora, niente Kolo Muani: pista abbandonata definitivamente

Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione l’attaccante francese Randal Kolo Muani è stato fondamentale per la Juventus ed è stato tra gli uomini chiave ad aiutare i bianconeri nella qualificazione alla Champions League. La formazione torinese ha vissuto grosse difficoltà nell’ultimo anno ma il giocatore di proprietà del Psg è stata una vera manna per aiutare le certezze della squadra di Igor Tudor.

Kolo Muani è, purtroppo per la Juve, un giocatore però di proprietà dei francesi del Psg e i bianconeri stanno facendo di tutto per provare ad acquistarlo. L’ex Eintracht Francoforte è costato oltre 100 milioni tra cartellino e ingaggio alla società di Al Khelaifi che sicuramente non vuole regalarlo o fare sconti per un giocatore nel giro della Nazionale. Si lavora per trovare una soluzione e nelle ultime ore è arrivata sicuramente una buona notizia per i tifosi del club bianconero.

Il Tottenham è molto vicino al talento del Crystal Palace Eberechi Eze, una delle stelle del club e protagonista lo scorso anno nella storica vittoria di Fa Cup. Il Tottenham vuole fare un regalo al nuovo tecnico, servono due o tre rinforzi ed Eze sarà il colpo per il reparto offensivo. Come riporta Tuttojuve l’affondo sul giocatore chiude le porte a Kolo Muani, un altro profilo che piaceva molto alla società londinese. E ora arrivano novità riguardo il futuro dell’attaccante.

Mercato Juve, occhio alla concorrenza per Kolo Muani

Sono vari i problemi che in questo momento complicano (e non di poco) la trattativa tra Psg e Juve per arrivare a Kolo Muani, priorità della dirigenza torinese. La Juve vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto mentre il Psg, dopo il prestito degli ultimi mesi, cede solo a titolo definitivo e chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Una situazione delicata e a complicare le cose ci pensa anche il caso Vlahovic con il giocatore che prende un ricchissimo ingaggio e non vuole assolutamente rinunciarvi.

Il mercato della Juve è bloccato, la trattativa Kolo Muani vive una fase di stallo ed ora attenzione anche alla concorrenza. Se il Tottenham sembra allontanarsi occhio anche alle altre squadre, il giocatore piace molto a Borussia Dortmund ed Arsenal anche se non è comunque una priorità sul mercato.

Intanto c’è da registrare l’addio del Tottenham, gli Spurs sono pronti a chiudere per Eze e quindi sfuma la trattativa Kolo Muani.