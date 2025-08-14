Ultim’ora, niente Kolo Muani: pista abbandonata definitivamente

di

Colpo di scena sul futuro dell'attaccante francese Randal Kolo Muani. Il futuro del giocatore sembra ormai davvero segnato. 

Kolo Muani

Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione l’attaccante francese Randal Kolo Muani è stato fondamentale per la Juventus ed è stato tra gli uomini chiave ad aiutare i bianconeri nella qualificazione alla Champions League. La formazione torinese ha vissuto grosse difficoltà nell’ultimo anno ma il giocatore di proprietà del Psg è stata una vera manna per aiutare le certezze della squadra di Igor Tudor.

Kolo Muani
Ultim’ora, niente Kolo Muani: pista abbandonata definitivamente – screnshot video – Diregiovani

Kolo Muani è, purtroppo per la Juve, un giocatore però di proprietà dei francesi del Psg e i bianconeri stanno facendo di tutto per provare ad acquistarlo. L’ex Eintracht Francoforte è costato oltre 100 milioni tra cartellino e ingaggio alla società di Al Khelaifi che sicuramente non vuole regalarlo o fare sconti per un giocatore nel giro della Nazionale. Si lavora per trovare una soluzione e nelle ultime ore è arrivata sicuramente una buona notizia per i tifosi del club bianconero.

Il Tottenham è molto vicino al talento del Crystal Palace Eberechi Eze, una delle stelle del club e protagonista lo scorso anno nella storica vittoria di Fa Cup. Il Tottenham vuole fare un regalo al nuovo tecnico, servono due o tre rinforzi ed Eze sarà il colpo per il reparto offensivo. Come riporta Tuttojuve l’affondo sul giocatore chiude le porte a Kolo Muani, un altro profilo che piaceva molto alla società londinese. E ora arrivano novità riguardo il futuro dell’attaccante.

Mercato Juve, occhio alla concorrenza per Kolo Muani

Sono vari i problemi che in questo momento complicano (e non di poco) la trattativa tra Psg e Juve per arrivare a Kolo Muani, priorità della dirigenza torinese. La Juve vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto mentre il Psg, dopo il prestito degli ultimi mesi, cede solo a titolo definitivo e chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Una situazione delicata e a complicare le cose ci pensa anche il caso Vlahovic con il giocatore che prende un ricchissimo ingaggio e non vuole assolutamente rinunciarvi.

gruppo Juve
Mercato Juve, occhio alla concorrenza per Kolo Muani – screenshot Youtube – Diregiovani

Il mercato della Juve è bloccato, la trattativa Kolo Muani vive una fase di stallo ed ora attenzione anche alla concorrenza. Se il Tottenham sembra allontanarsi occhio anche alle altre squadre, il giocatore piace molto a Borussia Dortmund ed Arsenal anche se non è comunque una priorità sul mercato.

Intanto c’è da registrare l’addio del Tottenham, gli Spurs sono pronti a chiudere per Eze e quindi sfuma la trattativa Kolo Muani.

